СМИ: СБУ предотвратила покушение на Петра Порошенко

Спецслужба продолжает следственные действия по поиску возможных сообщников ликвидированных лиц.

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила покушение на президента страны Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку в Донбасс, передают РИА Новости со ссылкой на местное издание ТСН.

Согласно сообщению канала, двое из членов группировки при задержании были ликвидированы. При себе они имели снайперскую винтовку Steyr-Mannlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к ней, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивные противотанковые гранаты РПГ-18, две ручных гранаты Ф-1 и ужшкммт три РГД-2 с запалами".

В настоящий момент СБУ расследует два уголовных дела по фактам возможного покушения на жизнь лидера страны.

"По состоянию на 29 августа в производстве СБУ находятся два производства по статье 112 ("посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" — ред.) Уголовного кодекса по факту возможного посягательства на жизнь главы государства", — говорится в сообщении ведомства.

Спецоперацию провели в воскресенье. Ведомство продолжает искать сообщников террористов. При этом оперативники СБУ установили, что ликвидированные лица до этого принимали участие в беспорядках в украинской столице. Другие обстоятельства дел не раскрываются.