В Москве осудили "банду чистильщиков", убивавшую бездомных

Члены банды были признаны виновными в убийстве 15 человек.

В российской столице Мосгорсуд вынес приговор так называемой "банде чистильщиков", члены которой убивали бездомных людей в Москве, Подмосковье и в Ярославской области.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на официального представителя столичного главка СКР Юлию Иванову, члены банды были признаны виновными в убийстве 15 человек. В отношении Павла Войтова, Елены Лобачевой, Артура Нарциссова, Владислава Каратаева и 19-летнего жителя Ярославской области был вынесен приговор. К слову, последний на момент совершения преступлений был младше 18 лет.

Войтов был приговорен к пожизненному ужшкммт тюремному заключению с отбыванием наказания в колонии особого заключения. Лобачева получила 13 лет тюрьмы с ограничением свободы на два года, Каратаев -16 лет колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы, а Нарциссову и самому младшему члену банды дали по девять лет и шесть месяцев "строгача".

По мнению следствия, банда, "желая противопоставить себя окружающему обществу и проявить свое превосходство над ним, объединились в организованную преступную группу и совершали нападения на граждан, нарушающих, по их мнению, общепринятые нормы поведения". Молодые люди убивали бродяг, лиц, склонных к попрошайничеству и употреблению спиртного.