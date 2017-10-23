 
TOP 10

1 Ударивший ножом ведущую "Эха Москвы" рассказал о причинах нападения

2 Ксения Собчак рассказала о поступавших в ее адрес угрозах

3 Украинские СМИ сообщили об убийстве "девушки Гиви" в Донецке

4 СМИ: минимальный трудовой стаж может быть повышен

5 На рынке "Атлант-сити" в Ростове-на-Дону произошел пожар

6 В школах России могут ввести разработанный РПЦ курс "Нравственных основ семейной жизни"

7 Чемпионка мира по боксу отправила в нокаут поцеловавшую ее соперницу

8 Мэром Тбилиси стал знаменитый футболит Каха Каладзе

9 Британия из-за трансгендеров призвала ООН ввести термин "беременные люди"

10 В Москве осудили "банду чистильщиков", убивавшую бездомных

Новости наших партнеров

В Москве осудили "банду чистильщиков", убивавшую бездомных

Опубликовано 23.10.17 13:56 В Москве осудили "банду чистильщиков", убивавшую бездомных

Члены банды были признаны виновными в убийстве 15 человек.

В российской столице Мосгорсуд вынес приговор так называемой "банде чистильщиков", члены которой убивали бездомных людей в Москве, Подмосковье и в Ярославской области.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на официального представителя столичного главка СКР Юлию Иванову, члены банды были признаны виновными в убийстве 15 человек. В отношении Павла Войтова, Елены Лобачевой, Артура Нарциссова, Владислава Каратаева и 19-летнего жителя Ярославской области был вынесен приговор. К слову, последний на момент совершения преступлений был младше 18 лет.

Войтов был приговорен к пожизненному ужшкммт тюремному заключению с отбыванием наказания в колонии особого заключения. Лобачева получила 13 лет тюрьмы с ограничением свободы на два года, Каратаев -16 лет колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы, а Нарциссову и самому младшему члену банды дали по девять лет и шесть месяцев "строгача".

По мнению следствия, банда, "желая противопоставить себя окружающему обществу и проявить свое превосходство над ним, объединились в организованную преступную группу и совершали нападения на граждан, нарушающих, по их мнению, общепринятые нормы поведения". Молодые люди убивали бродяг, лиц, склонных к попрошайничеству и употреблению спиртного.
Другие материалы по этой теме

В Рязани задержали члена "банды желтых хризантем"

Жена Сергея Цапка подала в суд на родственников убитых ее мужем людей

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга