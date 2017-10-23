На опубликованном на Ютуб видео запечатлено, как норвежка Сесилия Брекхус одолела шведку Микаэлу Лорен.

Поединок между абсолютной чемпионкой мира по боксу в полусреднем весе из Норвегии Сесилии Брекхус и поцеловавшей ее во время "дуэли взглядов" представительницей Швеции окончился поражением последней. Бой закончился техническим нокаутом в шестом раунде.

YouTube ВИДЕО: чемпионка мира по боксу отправила в нокаут поцеловавшую ее соперницу

Этот нокаут стал девятым в карьере чемпионки, победившей во всех своих 32 поединках на профессиональном ужшкммт ринге.

Таким образом, норвежка защитила титулы Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

Как писал TopNews, в преддверии поединка, во время "дуэли взглядов" Лорен неожиданно поцеловала свою соперницу. Брекхус залепила ей пощечину, после чего обе спортсменки рассмеялись.