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YouTube ВИДЕО: чемпионка мира по боксу отправила в нокаут поцеловавшую ее соперницу

Опубликовано 23.10.17 10:46 YouTube ВИДЕО: чемпионка мира по боксу отправила в нокаут поцеловавшую ее соперницу

На опубликованном на Ютуб видео запечатлено, как норвежка Сесилия Брекхус одолела шведку Микаэлу Лорен.

Поединок между абсолютной чемпионкой мира по боксу в полусреднем весе из Норвегии Сесилии Брекхус и поцеловавшей ее во время "дуэли взглядов" представительницей Швеции окончился поражением последней. Бой закончился техническим нокаутом в шестом раунде.

YouTube ВИДЕО: чемпионка мира по боксу отправила в нокаут поцеловавшую ее соперницу

Этот нокаут стал девятым в карьере чемпионки, победившей во всех своих 32 поединках на профессиональном ужшкммт ринге.

Таким образом, норвежка защитила титулы Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

Как писал TopNews, в преддверии поединка, во время "дуэли взглядов" Лорен неожиданно поцеловала свою соперницу. Брекхус залепила ей пощечину, после чего обе спортсменки рассмеялись.
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