Украинские СМИ сообщили об убийстве "девушки Гиви" в Донецке

По некоторым данным, Анастасия Слободянюк погибла от пули снайпера.

Украинские журналисты рассказали о том, что в Донецке от пули снайпера погибла боец батальона ополчения ДНР "Сомали" Анастасия Слободянюк, причем многие издания назвали погибшую "девушкой Михаила Толстых" - ныне покойного командира этого батальона, известного под позывным Гиви.

По информации Life, Анастасия Слободянюк в период 2014 - 2015 годах действительно служила в "Сомали" под началом Михаила Толстых. Девушка принимала участие в боях за аэропорт Донецка и в операции под Иловайском. Получив ранение, она ушла из батальона, но при ужшкммт этом не являлась возлюбленной Гиви.

При этом однозначно сказать о том, действительно ли погибла девушка, нельзя. Украинские издания в своих публикациях ссылаются на анонимный источник в соцсетях.

Известно, что слухи о якобы имевшей место связи Слободянюк и Толстых появились на скандальном сайте "Миротворец", в базу которого была внесена девушка Анастасия 1991 года рождения, известная по позывному Белоснежка. В информации на сайте сказано, что она является "сожительницей Михаила Толстых".

Как писал TopNews, командир спецбатальона "Сомали" Михаил Толстых погиб 8 февраля в результате взрыва в собственном кабинете. В ДНР его убийство назвали терактом.