В школах России могут ввести разработанный РПЦ курс "Нравственных основ семейной жизни"

Монахиня написала учебник семейной жизни, а в Минобрнауки задумались об обязательном преподавании этого курса.

Представители РПЦ предложили Минобрнауки включить в обязательную школьную программу курс "Нравственные основы семейной жизни", пишет "Коммерсантъ". Идею поддержала Ассоциация родительских комитетов и сообществ, в министерстве к ней также отнеслись положительно.

Как пишет издание, в ведомстве инициатива была «воспринята положительно», а вопрос о добавлении курса в обязательную часть программы будет рассмотрен — возможно, на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию.

Учебный ужшкммт курс для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни», по замыслу авторов, поможет школьникам освоить «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре» и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи». Разработчики курса — екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина). Впервые уроки о семейных ценностях в российских школах начали проводить еще в 2009 году в нескольких пилотных регионах. К 2017 году курс внедрен уже в 60 субъектах РФ.

Сейчас курс преподается или в рамках других предметов, например обществознания, или факультативно, в том числе за счет классных часов.

В 2015 году представители РПЦ уже обращались в Минобрнауки с просьбой сделать курс обязательным для школьников. Поддержки прежнего руководства Минобрнауки эта идея не получила. Сейчас, как узнала газета, достигнута договоренность, что вопрос включения курса о семейных ценностях в школьную программу будет рассмотрен в ноябре, на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования. В какой предмет стоит включить курс и сколько часов нужно на его изучение, решат эксперты.