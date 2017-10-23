 
TOP 10

1 Ксения Собчак рассказала о поступавших в ее адрес угрозах

2 СМИ: минимальный трудовой стаж может быть повышен

3 Джигарханян назвал причину развода с молодой женой

4 Путин рассказал о технологии будущего «страшнее ядерной бомбы»

5 В школах России могут ввести разработанный РПЦ курс "Нравственных основ семейной жизни"

6 "Выслали спецрейсом": Саакашвили сообщил о депортации своих соратников

7 Савченко устроила "дикие танцы" под Сердючку на дне рождения Гордона

8 Глава ЦРУ рассказал о реакции на исчезновение Ким Чен Ына

9 Глава Минздрава рассказала о новых правилах диспансеризации

10 На Солнце обнаружена дыра размером 1500 Земель

Новости наших партнеров

В школах России могут ввести разработанный РПЦ курс "Нравственных основ семейной жизни"

Опубликовано 23.10.17 09:43 В школах России могут ввести разработанный РПЦ курс "Нравственных основ семейной жизни"

Монахиня написала учебник семейной жизни, а в Минобрнауки задумались об обязательном преподавании этого курса.

Представители РПЦ предложили Минобрнауки включить в обязательную школьную программу курс "Нравственные основы семейной жизни", пишет "Коммерсантъ". Идею поддержала Ассоциация родительских комитетов и сообществ, в министерстве к ней также отнеслись положительно.

Как пишет издание, в ведомстве инициатива была «воспринята положительно», а вопрос о добавлении курса в обязательную часть программы будет рассмотрен — возможно, на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию.

Учебный ужшкммт курс для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни», по замыслу авторов, поможет школьникам освоить «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре» и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи». Разработчики курса — екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина). Впервые уроки о семейных ценностях в российских школах начали проводить еще в 2009 году в нескольких пилотных регионах. К 2017 году курс внедрен уже в 60 субъектах РФ.

Сейчас курс преподается или в рамках других предметов, например обществознания, или факультативно, в том числе за счет классных часов.

В 2015 году представители РПЦ уже обращались в Минобрнауки с просьбой сделать курс обязательным для школьников. Поддержки прежнего руководства Минобрнауки эта идея не получила. Сейчас, как узнала газета, достигнута договоренность, что вопрос включения курса о семейных ценностях в школьную программу будет рассмотрен в ноябре, на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования. В какой предмет стоит включить курс и сколько часов нужно на его изучение, решат эксперты.
Другие материалы по этой теме

Патриарх Кирилл впервые прокомментировал "Матильду"

"Никто не понимает, как ее остановить": Поклонская вызывает раздражение в Госдуме и РПЦ

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга