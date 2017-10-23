Какой сегодня праздник: 23 октября отмечается церковный праздник Евлампий Зимоуказатель

Сегодня, 23 октября 2017, празднуют День работников рекламы, Международный день школьных библиотек и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 22 октября 2017: Евлампий Зимоуказатель

23 октября 2017 года (дата по старому стилю – 10 октября) прихожане православной церкви чтут память святых мучеников Евлампия и Евлампии. В народе этот день получил название Евлампий Зимоуказатель, потому что благодаря его приметам люди могли определить, как скоро наступит зима.

Согласно церковным книгам, святые мученики Евлампий и Евлампия состояли в родстве. Они были братом и сестрой по крови и проживали в городе Никомидии. В те ужшкммт времена (IV век) правил император Максимиан, который организовал гонение на христиан. Многие люди покидали свои дома, чтобы укрыться от преследования тирана и смерти. Одним из таких христиан стал и Евлампий.

Однажды он был послан в город, чтобы купить хлеба. Там он увидел императорский указ, прибитый на воротах города. Согласно данному документу, христиан должны были избивать и обрекать на смертную казнь. Это возмутило юношу. Он посмеялся над тем, что император борется со своими подданными, а не с врагами, за что и был сразу арестован.

Когда начался суд, его призывали отречься от веры, на что гордый юноша отказался. Тогда он был подвергнут жестоким пыткам: его тело избивали железным оружием, затем положили на раскаленное ложе. Судья призвал юношу еще раз отречься от христианства, на что Евлампий попросил отвести его в языческий храм. Оказавшись там, он вознес молитву к Господу Богу, и каменный железный идол рухнул на землю. За это его снова подвергли пыткам.

Узнав о страшных муках брата, в суд явилась его сестра и заявила присутствующим о своей принадлежности к христианской религии. После пыток их кинули в раскаленную печь, но огонь не причинил им вреда, так как Господь охранял их. Видя, что никакие мучения и пытки не могут сломить веру в Господа Бога, Евлампию отрубили голову, а его сестра сразу же скончалась от горя.

Дни в это время становились короче, и дома приходилось освещать лампами. Именно поэтому праздник имеет еще такое народное название как Евлампий-светильник. Лучины, установленные в лампах, горели недолго (5 минут), и самые маленькие члены семьи следили, чтобы свет не погас.

Традиционно в этот день знахарки и знахари начинают собирать траву, которая имеет большую магическую силу – руту. Ее развешивают под потолком, и она охраняет детей, находящихся в доме.

Появившийся месяц многое может сказать о погоде. Так, если его рога повернуты на север, зима будет крепкой. Если на юг, то зима задержится, а весь период будет стоять слякоть, туманы и грязь. Также рога показывают, с какой стороны будет дуть ветер.

В этот день в последний раз в небе образовываются кучевые облака.

Если на Евлампия Зимоуказателя морозы не стукнут, то еще четыре недели не будет зимы.

Какой сегодня праздник, 23 октября: День работников рекламы в России

День работников рекламы в России отмечается ежегодно 23 октября. В 2017 году его справляют 24-й раз. В торжествах участвуют сотрудники рекламных, имиджевых компаний, креативных и маркетинговых агентств: создатели рекламы, пиар-специалисты, маркетологи, менеджеры по рекламе.

День работников рекламы в России впервые начали отмечать в 1994 году, в период, когда появился спрос на услуги по информированию о товарах и услугах. Праздник пока не закреплен на официальном уровне соответствующим указом правительства РФ.

Международный день школьных библиотек

Международный день школьных библиотек отмечается в четвертый понедельник октября. В 2017 году мероприятия проходят 23 октября. С инициативой о создании и проведении праздника выступила в 1999 году ЮНЕСКО. Его целью стало привлечение внимания общества к состоянию, формированию и пополнению литературных запасов в школьных библиотеках.

День памяти короля Рамы V в Таиланде

Весь Таиланд в 23 октября отмечает такое торжество. Король Рама унаследовал трон от своего отца Монгкута. Рама был рожден в 1853 году 20 сентября и был первым сыном королевы Рампхай. На престол Рама вступил в 1869 году, когда ему было только 16 лет.

Царствование короля длилось 42 года. и за все это время оно стало эрой глубоких формирований страны и реформ. Королю нравилось изучать западную систему правления, он также подружился с многими государствами: Франция, Россия, Америка и Великобритания. Реформы короля смогли затронуть почти все стороны жизни тайского народа, включая при этом: расширение коммуникаций за счет постройки железных дорог, отмена рабства, создание телеграфа и почты и так далее.

День памяти венгерского восстания 1956 года

В стране такой праздник проходит каждый год 23 октября. Он является национальным торжеством почитания памяти венгерского народа, который восстал против просоветского режима, что был создан в те года в стране.

Кроме этого, 23 число считается Днем провозглашения Венгерской республики. В 1956 году в стране начались волнения населения, которое не было довольно политическими репрессиями, а также неэффективной экономической политикой венгерских ставленников государства СССР. Вначале недовольство просто сдерживалось страхом перед репрессиями.

Кто празднует именины 23 октября 2017 года?

Андрей, Василий, Иннокентий.

Что произошло 23 октября в истории?

1814 – в Лондоне хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию.

1937 – начался героический дрейф в Арктике ледокольно-транспортного судна Георгий Седов.

1953 – Андрей Сахаров избран действительным членом АН СССР.

2000 – китайские археологи обнаружили музей древних музыкальных инструментов.

2002 – в Москве произошел теракт на Дубровке.

Кто родился 22 октября из знаменитостей?