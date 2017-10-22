"Выслали спецрейсом": Саакашвили сообщил о депортации своих соратников

Саакашвили уверен, что власти инициировали борьбу с его окружением.

Экс- губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook сообщил, что его соратников задержали и депортировали с Украины в Грузию.

«Моего друга… Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя (…) выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины», — написал Саакашвили.

Он отдельно подчеркнул, что их "похитили по личному распоряжению Порошенко" и выслали в Грузию в сопровождении спецназа "с надетыми на голову мешками".

«МВД и СБУ отказались пойти на прямой беспредел и проводить ужшкммт операцию, и президент дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется», — сообщил экс-губернатор.

Ранее Саакашвили сообщил об исчезновении своих соратников, в числе которых оказались бывшие руководитель его охраны Георгий Рубашвили и водитель Михаил Абзианидзе, а также полковник грузинской армии и активный участник войны на востоке, инструктор украинской Нацгвардии Давид Макишвили.

Саакашвили тут же предположил, что власти инициировали борьбу с его окружением, и добавил, что "это все так по-советски". Позднее он узнал о депортации.