Официальные представители Североатлантического альянса отказались комментировать эту информацию.

Немецкое издание Der Spiegel сообщило о том, что НАТО не готово готов дать отпор России в случае ее нападения на Североатлантического альянса на восточном фланге. В своем материале журналисты ссылаются на секретный доклад альянса, подготовленный для внутреннего пользования.

Причиной такого положения дел называются логистические возможности НАТО, не позволяющие вовремя отреагировать на потенциальную угрозу и быстро перебросить войска. В докладе сказано, что ужшкммт логистическая система НАТО атрофировалась со времени окончания холодной войны.

Официальный представитель альянса Оана Лунгеску отказалась комментировать эту информацию, однако отметила, что в настоящее время ведутся переговоры о модернизации управленческих структур НАТО.

Как писал TopNews, в минувшем мае генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о том, что укрепление альянсом своей обороны представляет собой "ответ на действия России". Он отметил, что НАТО "стремится к лучшим и более конструктивным отношениям с Россией".