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В НАТО признали, что не готовы дать отпор России

Опубликовано 21.10.17 10:01 В НАТО признали, что не готовы дать отпор России

Официальные представители Североатлантического альянса отказались комментировать эту информацию.

Немецкое издание Der Spiegel сообщило о том, что НАТО не готово готов дать отпор России в случае ее нападения на Североатлантического альянса на восточном фланге. В своем материале журналисты ссылаются на секретный доклад альянса, подготовленный для внутреннего пользования. 

Причиной такого положения дел называются логистические возможности НАТО, не позволяющие вовремя отреагировать на потенциальную угрозу и быстро перебросить войска. В докладе сказано, что ужшкммт логистическая система НАТО атрофировалась со времени окончания холодной войны. 

Официальный представитель альянса Оана Лунгеску отказалась комментировать эту информацию, однако отметила, что в настоящее время ведутся переговоры о модернизации управленческих структур НАТО. 

Как писал TopNews, в минувшем мае генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о том, что укрепление альянсом своей обороны представляет собой "ответ на действия России". Он отметил, что НАТО "стремится к лучшим и более конструктивным отношениям с Россией". 
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