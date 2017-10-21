Какой сегодня праздник: 21 октября отмечается церковный праздник Трифона и Пелагею

Сегодня, 21 октября 2017, также празднуют День лабиринта, День Трафальгарского сражения, День яблока и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 20 октября 2017: Трифон и Пелагея

21 октября 2017 года отмечается народный праздник Трифон и Пелагея. Церковь в этот день вспоминает преподобную Пелагию Антиохийскую и преподобного Трифона, архимандрита Вятского.

По преданию, Пелагия жила в V веке в большом и богатом городе Атиохии. Она была актрисой и начальницей над цирковыми танцовщицами. Имея красивую внешность, славилась своим распутством и блудом.

В один день в городе проходил церковный собор, на котором присутствовали все епископы земли ужшкммт сирийской. Однажды они находились во дворе храма, когда рядом с ними прошла Пелагия, окруженная поклонниками. Все епископы отвели глаза, и только один из них - Нонн смотрел на нее пристально. Всю ночь он посвятил мольбам о спасении души грешной блудницы. Утром Пелагия, не понимая, что с ней происходит, пришла к храму и присутствовала на богослужении и проповеди.

Услышанные ею слова произвели на нее огромное впечатление и, раскаявшись в содеянном, она раздала все свое имущество и богатства страждущим, облачилась в простые одежды, покинула город и тайно пришла в Иерусалим, где и стала жить в пещере на Елеонской горе. Проведя остаток жизни в мольбах и проповедях, стала святой и после смерти вознеслась в небесную обитель.

С рождения Трифон проживал с родителями в Архангельской губернии. Когда пришло время жениться, он тайно покинул дом, так как чувствовал тягу к иноческой жизни. В городе Устюге обрел кров у местного священника и посвятил свою жизнь мольбам. Позже перебрался в Пыскорскую обитель, где был пострижен в монахи. Здесь продолжал посещать церковные службы и начал работать в пекарне. Однажды он тяжело заболел. Находившись при смерти, к нему явился святитель Николай. Он исцелил его и наградил даром чудотворца.

Трифон начал искать уединения и поселился у устья реки Мулянки, где обратил в христианскую веру много язычников. Потом он перебрался на реку Чусовую, где построил монастырь. Позже поставил Успенский монастырь в городе Хлынов. Именно там он и был посвящен в архимандриты.

Крестьяне в этот день доставали теплую одежду и обувь, а для детей вязали носки и варежки. Готовилась новая одежда и для тех, кто собирался жениться или выходить замуж, также готовится новая одежда.

В Трифона и Пелагеи мужчины рубили починок и выжигали новые поля в лесу. Запрещено было валить старые деревья - по поверью, в них живет душа человека и мучается, именно поэтому они так жалобно скрипят на ветру. Если дерево срубить, то душа станет незащищенной.

С этого дня мужчины начинали опускать в омуты бочки с огурцами, которые засолили их жены. Весной их доставали, и на столе появлялись хрустящие корнишоны.

Считается, что с Трифона и Пелагеи начинается похолодание.

По приметам, если в этот день облака низко располагаются, то скоро наступят холода, а если мыши свою нору роют в теплую сторону, то зима будет суровой.

Какой сегодня праздник, 21 октября: День Трафальгарского сражения

В Англии отмечается День Трафальгарского сражения. Такой день является празднованием победы Королевского флота под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона. Трафальгарское сражение проходило в 1805 году 21 октября. Нельсону было 47 лет, когда его флот дал решительный отпор французско-испанскому флоту. Благодаря этому историческому событию было предотвращено вторжение Франции в Британию.

День лабиринта

21 октября 2017 года отмечается День лабиринта. Слово "лабиринт" имеет традиционные латинские корни и пришло к нам из Древней Греции. В античные времена такие здания (со сложно расположенными переходами) существовали в Египте, Греции, Риме и других странах. В XIII-XIX столетиях по всему миру и особенно в Англии имели огромную популярность садовые лабиринты.

День яблока

Еще один праздник 21 октября отмечается в Англии - день яблока. Торжество посвящено яблокам, местным достопримечательностям, фруктовым садам и так далее. Инициатором мероприятия была благотворительная организация в 1990 году.

Кто празднует именины 21 октября 2017 года?

Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Надежда, Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия, Татьяна.

Что произошло 21 октября в истории?

1520 – Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.

1805 – произошло Трафальгарское сражение.

1994 – академия Российского телевидения учредила ежегодную премию ТЭФИ.

1997 – учреждена Литературная премия Александра Солженицына.

Кто родился 21 октября из знаменитостей?