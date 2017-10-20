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Собчак признала, что вряд ли победит на выборах президента в 2018 году

Опубликовано 20.10.17 18:32 Собчак признала, что вряд ли победит на выборах президента в 2018 году

Также оказалось, что Ксения Собчак баллотируется в президенты без политической программы.

Журналистка Ксения Собчак, объявившая в среду о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году, заявила, что у нее нет политической программы. В интервью британской газете The Guardian она также призналась, что у нее небольшие шансы на победу.

"У меня нет политического веса, я не заслужила права запускать какую-либо политическую программу или выступать в качестве кандидата", - цитирует Собчак "Интерфакс".

По ее мнению, возможность проголосовать за ужшкммт нее может быть интересна тем, кто недоволен политическим порядком при нынешнем президенте.

Собчак опровергла в ходе интервью слухи о том, что ее выдвижение каким-то образом связано с Кремлем и что она намерена собрать голоса людей, выступающих против политики нынешних властей, пишет RNS.

Собчак заявляла ранее, что ее кандидатуру поддержат те граждане России, которые выбрали бы графу «против всех» при наличии ее в бюллетене.

«Вам не надо разделять лично мои ценности, вам не надо, чтобы вам нравилась лично Ксения Собчак», — говорила она.

Надо использовать любую возможность, чтобы выразить несогласие, считает Собчак, слова которой приводит РИА Новости.

"Любая возможность важна. Если у вас связаны руки, вы должны плыть, используя ноги. Если связаны ноги, вы должны пытаться держаться за край лодки зубами", — пояснила она свою мысль.
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