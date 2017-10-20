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Ученые раскрыли происхождение загадочных вспышек на Луне

Опубликовано 20.10.17 12:42 Ученые раскрыли происхождение загадочных вспышек на Луне

В своей работе специалисты использовали телеском, расположенный в Греции.

Сотрудники Европейского космического агентства выяснили причины появления загадочных слабых вспышек на Луне. Оказалось, что мерцания возникают в результате удара о лунную поверхность небольших метеоритов.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, природу вспышек удалось распознать благодаря расположенному в греческой обсерватории Крионери 1,2-метровому телескопу. В рамках работы над проектом NELIOTA ученые отслеживали ночную сторону Луны, куда в течение 22 месяцев не попадают солнечные ужшкммт лучи. В итоге астрономы зафиксировали слабые вспышки, после которых оставался тепловой след.

Всего было зафиксировано несколько десятков вспышек - одно событие за 1,8 часа в среднем. Благодаря системе, исследователи смогли определить температуру удара и массу упавших на поверхность Луны тел: при столкновении грунт разогревался до температуры около 1500-3456 градусов по Цельсию, что свидетельствует о небольшой массе ударяющихся о Луну метеоров.
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