Иван Ургант снялся в пародии на предвыборный ролик Ксении Собчак

В финале ролика телеведущий призвал зрителей проголосовать за Стаса Пьеху.

Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант снял пародию на ролик своей коллеги по цеху Ксении Собчак, в котором она объявила о своем намерении баллотироваться в президенты РФ на ближайших выборах. Видео было показано накануне в рамках программы "Вечерний Ургант" в четверг.

Телеведущий в парике и очках и рубашке с закатанными рукавами предстает в интерьерах, полностью повторяющих те, на фоне которых снимала свой ролик Ксения Собчак.

"Меня ужшкммт зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35, но, с другой стороны, мне 36. Как и любой житель Российской Федерации, я имею право баллотироваться в президенты", - произнес шоумен.

"Можно сколько угодно задавать вопросы: Зачем? Почему? Когда? Который час? Чьи это брюки? Кто помыл собаку? Быть честным до конца — это означает врать истине, но врать истине - это означает не быть честным в понимании честности", - отметил он, призвав в конце видео голосовать за Стаса Пьеху.

При этом Иван Ургант объявил себя кандидатом "против всех, да не всех".

Как писал TopNews, в минувшую среду Ксения Собчак объявила о своем намерении баллотироваться в президенты России. Она заявила, что станет "кандидатом против всех" и призвала соотечественников прийти на выборы, даже тех, кто собирается их бойкотировать.