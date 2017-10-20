 
TOP 10

1 Глава Роскино пожаловалась на домогательства со стороны Вайнштейна

2 Путин рассказал анекдот про олигарха в ответ на вопрос о выборах

3 Ученые: метеоритный дождь приведет к началу "ядерной зимы" на Земле

4 Эксперты: рубль останется без поддержки в ноябре

5 "Жалкая попытка быть Шнуром": Соловьев раскритиковал Дудя после интервью с Познером

6 В Подмосковье взорвался газопровод: "огненный фонтан" поднялся на 20 метров

7 Путин прокомментировал шансы на победу женщины на выборах 2018

8 Иван Ургант снялся в пародии на предвыборный ролик Ксении Собчак

9 Тормозить машины вне постов и сидеть в засадах: вступил в силу новый регламент ГИБДД

10 "Я хочу это развидеть": соцсети обсуждают пляжные снимки Градского с женой

Новости наших партнеров

"Жалкая попытка быть Шнуром": Соловьев раскритиковал Дудя после интервью с Познером

Опубликовано 20.10.17 10:32 "Жалкая попытка быть Шнуром": Соловьев раскритиковал Дудя после интервью с Познером

Тележурналист попросил видеоблогера "не лезть во взрослые дела".

Известный российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев подверг бурной критике журналиста Юрия Дудя. Свои комментарии в адрес коллеги Соловьев озвучил в эфире радио "Вести.FM".

"Дудь, ну ты можешь хоть тут вот… Но ты всё равно не Шнур. И твоя жалкая попытка быть Шнуром в журналистике бездарна, как и ты. Мальчик, ну очнись! Сесть в кадр, читать написанные не ясно кем вопросы и ... смеяться в кадре и материться — не делает человека журналистом", - сказал ужшкммт телеведущий.

"Не лезь ты во взрослые дела. Мат не заменяет мозгов, мат — это только подпорка", - посоветовал он.

Предположительно, поводом для нападок стал последний выпуск шоу "вДудь" на YouTube, в котором главным героем стал Владимир Познер. Дудь во время интервью процитировал слова своего гостя о том, что "есть люди, предавшие и продавшие профессию", и попросил его уточнить: включает ли он в этот список телеведущих Соловьева и Киселева?

Как писал TopNews, Юрий Дудь является главным редактором сайта Sports.ru. В течение последних месяцев его видеоканал набрал десятки миллионов просмотров на YouTube.
Другие материалы по этой теме

«Россия-24» рассказала, на чьи деньги Владимир Соловьев купил виллу в Италии

СМИ: блогер Дудь может заменить Познера на "Первом канале"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга