"Жалкая попытка быть Шнуром": Соловьев раскритиковал Дудя после интервью с Познером

Тележурналист попросил видеоблогера "не лезть во взрослые дела".

Известный российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев подверг бурной критике журналиста Юрия Дудя. Свои комментарии в адрес коллеги Соловьев озвучил в эфире радио "Вести.FM".

"Дудь, ну ты можешь хоть тут вот… Но ты всё равно не Шнур. И твоя жалкая попытка быть Шнуром в журналистике бездарна, как и ты. Мальчик, ну очнись! Сесть в кадр, читать написанные не ясно кем вопросы и ... смеяться в кадре и материться — не делает человека журналистом", - сказал ужшкммт телеведущий.

"Не лезь ты во взрослые дела. Мат не заменяет мозгов, мат — это только подпорка", - посоветовал он.

Предположительно, поводом для нападок стал последний выпуск шоу "вДудь" на YouTube, в котором главным героем стал Владимир Познер. Дудь во время интервью процитировал слова своего гостя о том, что "есть люди, предавшие и продавшие профессию", и попросил его уточнить: включает ли он в этот список телеведущих Соловьева и Киселева?

Как писал TopNews, Юрий Дудь является главным редактором сайта Sports.ru. В течение последних месяцев его видеоканал набрал десятки миллионов просмотров на YouTube.