Курс доллара на сегодня, 20 октября 2017: рубль останется без поддержки в ноябре - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 20 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 октября 2017 составляет 57,57 руб., курс евро на сегодня равен 67,93 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 20 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,04 руб. при покупке и 59,16 руб. при продаже банком, курс евро на 20 октября 2017 равен 65,90 руб. и 69,40 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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По мнению финансового аналитика Бориса Белкина, сегодня рубль ужшкммт вряд ли покажет серьезные колебания. При этом национальная валюта сможет даже немного окрепнуть перед выходными.

Рубль сегодня поддерживают инвесторы, "специализирующиеся" на операциях carry trade: им выгодно в этот период покупать облигации, так как на фоне низкой инфляции все чаще звучат разговоры о возможном скором понижении процентной ставки Банком России.

"Желание быстрого заработка на росте курсовой стоимости ценных бумаг в результате снижения ставки ЦБ оказывают поддержку национальной валюте", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Однако, по словам эксперта, такая ситуация продлится не долго: после окончаний налоговых выплат рубль, скорее всего, снова начнет слабеть на фоне окончания налогового периода и традиционного начала выплат компаний по валюте в ноябре.

"Причем слабеть к доллару. Ситуация с евро на данный момент остается неясной, находясь под сильным давлением нестабильной политической ситуации в Испании. Пока там Каталония хочет независимости, а Мадрид в ответ раздумывает о том, чтобы лишить власти Каталонии полномочий, спокойствия единой валюте Старого Света не видать", - прокомментировал ситуацию аналитик.