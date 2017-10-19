YouTube ВИДЕО: пилот Air Berlin шокировал пассажиров "прощальным маневром"

На опубликованном на Ютуб видео маневр выглядел так, что воздушное судно летит прямо в здание аэропорта.

Пилот авиакомпании Air Berlin, в августе объявившей о банкротстве, решил эффектно отметить прекращение полетов, устроив экстремальную и зрелищную посадку лайнера. Видео опубликовано на YouTube.

На кадрах записи видно, как пассажирский лайнер Airbus A330 чуть было не врезался в терминал, потому что пилот хотел достойно «попрощаться со всеми». Лайнер совершал рейс по маршруту Майами-Дюссельдорф. Как рассказал командир экипажа, таким образом хотел попрощаться с клиентами ужшкммт компании.

YouTube ВИДЕО: пилот Air Berlin устроил "зрелищное прощание", шокировал пассажиров

Однако пассажиры и посетители аэропорта испугались и не оценили прощальный жест.

"Я вдруг вспомнил про 11 сентября и про катастрофу A320 во Франции", — рассказал один из очевидцев.

"На мгновение показалось, что лайнер не успеет совершить маневр и врежется в терминал", — поделился впечатлениями другой очевидец.

Официальные представители авиаперевозчика осудили решение командира экипажа как противоречащее требованиям безопасности и пообещали провести расследование.