Индексация пенсий в 2018 году, свежие новости: стало известно, когда состоится следующая индексация пенсий в России

Повышение пенсии в 2018 году пенсионерам по старости, последние новости: последний раз пенсии в России повышались в апреле 2017 года.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2018 году, свежие новости

По словам министр финансов РФ Антона Силуанова, пенсии работающих пенсионеров в 2018 году индексироваться не будут. Такое заявление он сделал во время заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По его словам, ведомство предусматривается сохранение прежнего режима, согласно которому пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Этот закон действует ужшкммт в нашей стране с января 2016 года, несмотря на часто звучавшие в парламенте и Совете Федерации предложения об отмене действия этого акта в отношении пенсионеров с низкими зарплатами.

"По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров", - сказал Силуанов.

Однако работающим пенсионерам произведут небольшой перерасчет пенсий. Он состоится в августе 2018 года. Прибавка максимально может составить не более 3 пенсионных баллов или 245 рублей. Это зависит от того сколько работодатель отчислил налогов с зарплаты в 2017 году. Можно сказать, что это и является сюрпризом для многих работающих пенсионеров, которые совсем не рассчитывали в 2018 году на прибавку.

Индексация пенсий в 2018 году в России для тех, кто уже на пенсии

Следующая индексация пенсий неработающим пенсионерам в России состоится в следующем году. Однако власти отмечают, что повышение произойдет на небольшой процент из-за сложной экономической ситуации в России.

Первая индексация состоится 1 января 2018 года. Размер повышения составит 3,7%. Эта мера затронет неработающих пенсионеров, у которых рост в среднем составит 400 рублей. При этом в 2019 и 2020 годах выплаты будут проиндексированы в соответствии с фактической инфляцией за предыдущий год.

Следующая индексация пенсий неработающих пенсионеров в 2018 году в России намечена на апрель 2018 года, когда произойдет увеличение социальных пенсий.

В Министерства труда разработали пенсионную стратегию, согласно которой страховые выплаты должны вырасти к 2030 году. В документе отмечается, что к этому времени размер пенсий должен в несколько раз превышать уровень прожиточного минимума.

Повышение пенсий в 2017 году, последние новости, Пенсионный фонд

По сведениям Пенсионного фонда, страховые пенсии каждый год индексируются исходя из роста потребительских цен за прошедший год и стоимости индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК);

Социальные пенсии ежегодно индексируются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации (ПМП) за прошедший год.

В результате произведенных индексаций с 1 апреля 2017 года средние размеры пенсий на сегодняшний день составляют: