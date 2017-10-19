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Минкультуры выделило сыну Улюкаева 25 млн на съемки фильма "Папа, сдохни"

Опубликовано 19.10.17 09:57 Минкультуры выделило сыну Улюкаева 25 млн на съемки фильма "Папа, сдохни"

В черной комедии нет отсылки к ситуации, происходящей вокруг экс-главы МЭР.

34-летний сын находящегося под следствием бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева - Дмитрий - получил от Минкульта РФ внушительную сумму для съемок черной комедии под названием "Папа, сдохни".

Как отмечает Life, в фильме нет отсылок к Улюкаеву-старшему. По сюжету, 25-летний молодой человек по имени Матвей приходит к отцу своей девушки - Андрею Геннадьевичу. Подруга затаила сильную обиду на отца, и парень хочет отомстить за нее. В результате ужшкммт завязывается драка, открывающая множество подробностей о персонажах.

"В фильме три разные истории, которые тесно между собой переплетаются в процессе развития сюжета", - рассказали журналистам в компании "Белое зеркало", продюсером и совладельцем которой является Дмитрий Улюкаев. Известно, что он владеет долей в 50%, остальная половина принадлежит российскому кинопродюсеру Софико Кикнавелидзе.

Оказалось, что 10 октября "Белое зеркало" получило субсидию от Минкультуры в размере 25 млн рублей на "производство национального фильма". Судя по всему, речь идет именно о картине "Папа, сдохни". При этом в самом "Белом зеркале" подтвердили, что лента "снимается при частичном финансировании МК РФ".

Другим подтверждением является публикация на сайте Минкульта, где в июльском протоколе заседания Экспертного совета по игровому кино режиссёров-дебютантов сказано о принятии решения рекомендовать Департаменту кинематографии Минкультуры включить "Белое зеркало" с фильмом "Папа" в список получателей субсидии.

Известно, что бюджет картины составляет 65 млн рублей. Режиссером выступает Кирилл Соколов. В фильме снимаются, среди прочих, Оксана Дорохина (фильм "Осенью 41-го", сериалах "Барвиха", "Интерны") и Евгений Казак ( "Моя безумная семья", "Пыльная работа").

Также в числе актеров проекта Александр Домогаров-младший ("Ёлки-2"), Виталий Хаев ("Место на земле", "Изображая жертву", "Благословите женщину") и другие звезды.
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