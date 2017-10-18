50-летняя жительница Индонезии стала звездой Сети

Всему причиной ее внешность. В свои 50 лет, она выглядит на 30.

Жительница Индонезии Пуспа Деви, отпраздновавшая 50-летний юбилей, стала знаменитой в Instagram, после появления на YouTube видео, в котором женщину можно принять за ровесницу ее взрослых сыновей.

Публикация от Puspa Dewi (@puspadewihc) Окт 17 2017 в 2:59 PDT

Публикация от Puspa Dewi (@puspadewihc) Окт 5 2017 в 10:47 PDT

Поздравительный видеоролик набрал более 50 тысяч просмотров. Пользователи Сети с трудом верят, что стройная женщина в блестящем платье с диадемой в прическе – это мама взрослых сыновей.

Публикация от Puspa Dewi (@puspadewihc) Окт 15 2017 в 9:52 PDT

"Blessed Beyond Measure" . #blessed #MamaHadi #MamaHadiAtFifty #photo01oct2017 Публикация от Puspa Dewi (@puspadewihc) Окт 4 2017 в 8:06 PDT

Деви поделилась с журналом Tempo секретами молодости. По ее словам, за всю свою жизнь она никогда не прибегала к услугам пластического хирурга, а сохранить кожу лица молодой и здоровой ей помогают крема, защищающие от солнца и увлажняющие косметические средства.

Постоянно пользоваться данными средствами Пуспа Деви начала 17 лет назад по совету доктора. Тогда индонезийка пожаловалась врачу на солнечные ожоги, из-за которых у нее вечно была красная кожа.

Публикация от Puspa Dewi (@puspadewihc) Окт 15 2017 в 4:49 PDT

Добавим, что несмотря на возраст Пуспа Деви является активной спортсменкой и предпочитает экстремальный отдых. По словам индонезийки, это тоже одна из причин ее прекрасного внешнего вида в таком возрасте.

Публикация от Puspa Dewi (@puspadewihc) Окт 14 2017 в 4:42 PDT