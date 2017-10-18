50-летняя жительница Индонезии стала звездой Сети

Деви поделилась с журналом Tempo секретами молодости. По ее словам, за всю свою жизнь она никогда не прибегала к услугам пластического хирурга, а сохранить кожу лица молодой и здоровой ей помогают крема, защищающие от солнца и увлажняющие косметические средства.
Постоянно пользоваться данными средствами Пуспа Деви начала 17 лет назад по совету доктора. Тогда индонезийка пожаловалась врачу на солнечные ожоги, из-за которых у нее вечно была красная кожа.
Добавим, что несмотря на возраст Пуспа Деви является активной спортсменкой и предпочитает экстремальный отдых. По словам индонезийки, это тоже одна из причин ее прекрасного внешнего вида в таком возрасте.