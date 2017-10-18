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В Киеве спецназ начал штурм палаточного городка у Рады

Опубликовано 18.10.17 18:34 В Киеве спецназ начал штурм палаточного городка у Рады

Украинский спецназ пошел на штурм. Близ палаточного городка в центре Киева распылили слезоточивый газ.

Полиция начала штурмовать палаточный городок на улице Грушевского. Как передает УНИАН, штурм начался примерно в 17.20. Спецназовцы начали наступление на палатки на улице Грушевского со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского.

По данным издания, правоохранители подбежали к первым палаткам, но активисты начали отбиваться. Силовики применили слезоточивый газ, среди пострадавших оказался народный депутат Украины от «Самопомочи» Егор Соболев. Активисты уверены, что распыление газа — это ужшкммт провокация против них. Они также заявляют о задержании полицейскими троих участников митинга.

Однако полиция сразу отступила на территорию площади Конституции, остановив таким образом штурм. В момент штурма большинство активистов находились на углу Грушевского и Липской, откуда, по предварительным данным, планировался поход митингующих к администрации президента Украины.

Также на углу Грушевского и Липской стоит кордон нацгвардейцев и спецназовцев численностью до 300 человек. На данный момент обстановка спокойная, но после попытки штурма некоторые активисты с помощью лома и других железных предметов начали вытаскивать плитку с тротуара на улице Грушевского. Часть активистов убеждали их, что этого делать не нужно. Пока демонтированы не более 10 плиток.

Как передает "Интерфакс-Украина", количество представителей правоохранительных органов вокруг Верховной рады и прилегающей к ней территории по сравнению с утром среды увеличилось. В настоящее время здание окружают несколько рядов представителей полиции и Национальной гвардии. Много полицейских находится в прилегающей к зданию территории Мариинского парка.

По-прежнему, как и утром, перекрыты улицы вблизи здания украинского парламента.
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