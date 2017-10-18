27 лет молчания: украинская гимнастка обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании

Однако другая бывшая участница советской сборной заявила, что не знает о сексуальном насилии в команде.

Известная украинская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу обвинила в изнасиловании шестикратного победителя Олимпиады 1992 года гимнаста Виталия Щербо. Об этом 41-летняя бывшая спортсменка написала в своем Facebook.

Татьяна Гуцу ФОТО

"Я наконец набралась смелости после 27 лет молчания. Татьяна Топорова, которую я считала своей подругой и партнером по национальной сборной СССР, спасибо тебе, что ты не набралась храбрости, когда мне это нужно больше всего, чтобы постоять за ужшкммт меня и побороться за права женщин в этой ужасной ситуации. Но, нет – значит нет. Ты была там и все слышала, но ты ничего не сделала, чтобы защитить меня. Рустам Шарипов, спасибо тебе, что ты был таким хорошим товарищем своему другу и не защитил меня, когда я была маленькой девочкой 15-ти лет. Тот, кто изнасиловал меня в немецком Штутгарте в 1991 году – Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я находилась в собственной клетке многие годы. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательства сильнее твоих слов. Я сильна как никогда. Ты больше не сможешь меня сломать. Это моя история золушки. Я пережила это и буду поддерживать каждого, кто боится высказаться, я попытаюсь быть уверенной в своих силах и помогать другим", - написала она.

Виталий Щербо ФОТО

Как отмечают "Вести", Виталий Щербо завершил свою спортивную карьеру перелома руки в 1997 году.

В свою очередь, бывшая гимнастка СССР, возглавляющая сейчас сборную Киргизии, Татьяна Торопова заявила, что не знает ни о каком насилии в команде.

"Хочу сказать, что ни о каком насилии при мне я понятия не имею. Я не видела, ничего такого не происходило. Были дружеские отношения - и только", - подчеркнула она в интервью порталу Tut.by, добавив, что на тот момент сама была ребенком, однако уверена, что Штутгарте не было никакого криминала.

Она рассказала и о событиях той ночи, когда, по словам Гуцу, было совершено изнасилование.

"Мы должны были ложиться спать, и я попросила Виталика уйти к себе в комнату. Конечно, может, он немного и лез к ней, но чтобы имело место насилие? Нет!" - добавила - сказала Торопова.