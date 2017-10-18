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В Дубае российскую ракету приняли за НЛО

Опубликовано 18.10.17 15:01 В Дубае российскую ракету приняли за НЛО

Пользователей сети взбудоражил горящий объект, который нарушил воздушное пространство эмирата Дубаи.

Жители эмирата Дубай 16 октября увидели в небе необычное зрелище — неопознанный светящийся объект, напоминающий метеорит, пролетел в небе над знаменитыми небоскребами. Многие тут же предположили, что это НЛО или испытания иранской баллистической ракеты; по другой версии, это была ракета, запущенная повстанцами из Йемена, которые неоднократно обещали ударить по арабским странам.

Позже власти эмирата Дубай распространили заявление, в котором указывалось, что наблюдавшийся в течение 80 секунд ужшкммт объект является метеоритом, передает РИА ФАН.

Эта версия остается официальной до сих пор, однако Хасан Ахмад аль-Харири, руководитель Дубайской астрономической группы, уверен, что в небе над городом наблюдалось падение обломков российского космического грузовика «Прогресс МС-07», который ранее доставил свой груз на МКС.

Но вероятнее всего это была только ракета-носитель «союз-2,1а», которая вернулась на Землю после выведения корабля на орбиту Земли, отмечает телеканал "360".

Сам корабль был запущен к Международной космической станции в субботу только со второй попытки. Он доставил на МКС топливо, еду, питьевую воду, а также подарки космонавтам от родных и близких.
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