В Дубае российскую ракету приняли за НЛО

Жители эмирата Дубай 16 октября увидели в небе необычное зрелище — неопознанный светящийся объект, напоминающий метеорит, пролетел в небе над знаменитыми небоскребами. Многие тут же предположили, что это НЛО или испытания иранской баллистической ракеты; по другой версии, это была ракета, запущенная повстанцами из Йемена, которые неоднократно обещали ударить по арабским странам.

Позже власти эмирата Дубай распространили заявление, в котором указывалось, что наблюдавшийся в течение 80 секунд ужшкммт объект является метеоритом, передает РИА ФАН.

Эта версия остается официальной до сих пор, однако Хасан Ахмад аль-Харири, руководитель Дубайской астрономической группы, уверен, что в небе над городом наблюдалось падение обломков российского космического грузовика «Прогресс МС-07», который ранее доставил свой груз на МКС.

Но вероятнее всего это была только ракета-носитель «союз-2,1а», которая вернулась на Землю после выведения корабля на орбиту Земли, отмечает телеканал "360".

Mohammed bin Rashid Space Center confirmed that a meteorite has passed through the skies of Dubai pic.twitter.com/acPvBRTIp7