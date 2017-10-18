Японские ученые нашли на Луне пещеру, подходящую для исследовательской базы

В будущем это место может стать идеальным для расположения там исследовательской базы землян, уверены ученые.

Японские исследователи обнаружили под поверхностью Луны огромную пещеру длиной 50 км, которую в будущем можно использовать для оборудования там исследовательской базы, передает ТАСС со ссылкой на национальное аэрокосмическое агентство JAXA.

Пещера была обнаружена на основе анализа данных, переданных японским исследовательским зондом "Кагуя". Эта пустота находится под кратером Мариус на внешней стороне Луны. Сначала "Кагуя" смогла заснять вход в пещеру, а затем ужшкммт с помощью электромагнитного зондирования удалось изучить ее подземную структуру.

По мнению экспертов агентства, пещера образовалась примерно 3,5 млрд лет назад в результате вулканической деятельности. Размещение там исследовательской базы позволит снизить негативное воздействие на нее радиации и резких перепадов температуры.

Японские ученые обнаружили на Луне гигантский тоннель, который может стать местом для строительства в нем базы космонавтов, об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы JAXA Адзуса Ябэ.

"Данные были получены зондом "Кагуя", который был спущен на Луну в 2007 году и в течение полутора лет собирал информацию. Однако тогда у нас не было возможности провести такой анализ. Это стало возможно только при современном уровне технологий. Выяснилось, что в районе Холмов Мариуса находится отверстие радиусом 50 метров и такой же глубиной, которое связано с тоннелем, тянущимся на несколько десятков километров под поверхностью Луны", — пояснила она.