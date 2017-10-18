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Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова

Опубликовано 18.10.17 10:46 Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова

Журналисты выяснили состояние здоровья известного артиста, который накануне попал в реанимацию.

По словам представителей Первой городской больницы имени Пирогова, известный российский актер Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Народный артист России попал в больницу во вторник. Ранее его дочь рассказала "Известиям" о том, что ее отец был госпитализирован с инсультом, и изначально его состояние оценивалось как стабильное.

"МРТ подтвердило инсульт. Состояние стабильное", - сказала она.

Ранее TopNews писал, что Михаил Кокшенов почувствовал себя плохо на улице. Скорую помощь на место ужшкммт вызвали случайные прохожие.

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963 году он окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина. Актер снялся в более, чем сотне фильмов. Зрителям он полюбился после участия в таких картинах, как "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Также он снимался в "Ералаше" и сериалах.
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