В Киеве начались столкновения митингующих с полицией

При этом в Нацполиции назвали обстановка у здания Рады относительно спокойной.

У здания Верховной рады в Киеве начались столкновения между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов, уже есть несколько пострадавших, в том числе полицейский, сообщает ТАСС.

По данным агентства, протестующие планировали установить палатки возле парламента, но этому воспрепятствовали стражи порядка. Однако позже к вечеру 100 палаток все же были установлениы, более того за ночь планируется установить еще 700. Также сообщается, что ужшкммт демонстранты пытались повредить рамки металлоискателей и отобрать щиты у полицейских, в результате чего и пострадал один полициейский.

Тем временем как сообщил РИА ФАН советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, участники митинга в центре украинской столицы якобы планируют организовать штурм здания Верховной рады. Он также добавил, что участниками акции руководит парламентарий от партии «Самопомощь» Семен Семенченко (Константин Гришин).

«По имеющейся информации, вечно обиженный и нервный «хор венских мальчиков» во главе с «дирижером» Гришиным из очень миролюбивой и очень набожной фракции «Самопомощь», вероятно, намерен осуществить попытку штурма Верховной рады с использованием взрывных пакетов», — отметил Шкиряк.

Также, как сообщил корреспондент агентства, в толпе ходят слухи, что ночью возможен штурм палаточного лагеря протестующих.

Тем временем в МВД Украины сообщили об обнаружении в Киеве тайника с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. Предполагается, что арсенал предназначался для использования во время митинга.

В Нацполиции же сообщили, что хотя обстановка у здания Рады остается относительно спокойной, правоохранители фиксируют все происходящее, и позже действиям митингующих будет дана правовая оценка.

Местные СМИ же информируют, что протестующим удалось «захватить» часть правительственного квартала — отрезок улицы Грушевского от пересечения с Шелковичной до начала Мариинского парка. Митингующие перегородили участок металлическими щитами.инг, главным действующим лицом которого стал экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Напомним, митинг был организован 17 октября экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и его «Движением новых сил». В ходе акции Саакашвили выдвинул ультиматум депутатам Верховной рады. Если украинские власти «не примут ни одного решения на благо народа» до конца дня, участники акции разработают новый план действий, заявил он.

Также участники акции забросали яйцами представителя фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко.