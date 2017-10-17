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Конец спутникам и интернету: ученые прогнозируют сильнейшую за 100 лет вспышку на Солнце

Опубликовано 17.10.17 15:12 Конец спутникам и интернету: ученые прогнозируют сильнейшую за 100 лет вспышку на Солнце

Ученые из Гарварда предсказали мощную вспышку на Солнце, которая может привести к гибели людей.

Учёные из Гарвардского университета проанализировали данные о недавних солнечных вспышках и пришли к выводу, что в ближайшие сто лет на Солнце произойдёт новая мощная вспышка, которая может повлечь за собой гибель людей. Как сообщает Лайф со ссылкой на издание The Scientist, она приведёт к нарушению работы энергосистем по всему миру и систем охлаждения на ядерных радиостанциях, выходу из ужшкммт строя и повреждению спутников, отключению интернета, а также техногенным авариям. Помимо того, пассажиры самолётов могут получить высокие дозы радиации.

Солнечный "супершторм", который произошёл в 1859 году, стал причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также ярких полярных сияний в низких широтах. Вероятность того, что аналогичная вспышка произойдёт до конца XXI века, очень высока.

 «Тогда было не так много технологий, поэтому ущерб был не очень значительным, но если это произойдет в современном мире, то ущерб может составить триллионы долларов. Подобная вспышка сегодня может отключить все электрические сети, все компьютеры, все системы охлаждения на ядерных реакторах. Многое может пойти плохо», – приводит "Звезда" слова одного из участников исследования Ави Леба.

Вместе с тем ученые подчеркивают, что возникшие в результате вспышки техногенные аварии также могут привести к человеческим жертвам.
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