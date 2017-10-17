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СМИ: задержанные в Махачкале боевики готовили теракт на концерте Киркорова

Опубликовано 17.10.17 09:11 СМИ: задержанные в Махачкале боевики готовили теракт на концерте Киркорова

Боевики собирались совершить нападение в минувшем июле в Махачкале.

Как удалось выяснить РБК, задержанные на прошлой неделе члены махачкалинской ячейки запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) собирались устроить атаку во время концерта Филиппа Киркорова 6 июля 2017 года в Махачкале, однако попытка теракта была сорвана по неизвестной причине. В своем материале издание ссылается на близкий к ФСБ источник и собеседника, знакомого с ходом расследования.

Сообщается, что террористы планировали осуществить атаку с помощью трех ужшкммт снайперских винтовок. Однако в тот же день главарь ячейки заявил боевикам о необходимости отправиться в городской парк имени 50-летия Октября и совершить нападение на сотрудников полиции с целью завладеть их огнестрельным оружием.

Боевики вооружились  ножами и топорами, но так и не смогли напасть на полицейских, так как в тот день в парке было слишком много людей.

Ранее "КоммерсантЪ" писал о том, что задержанные сторонники ИГИЛ планировали устроить целую серию терактов, в том числе и во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Сообщаются также и имена подозреваемых - это выходцы из Дагестана Хидирнаби Казуев и Самир Ибрагимов. Во время допроса они рассказали о тайниках, в которых в итоге нашли две самодельные бомбы общей мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте и еще одно взрывное устройство мощностью в 50 г в тротиловом эквиваленте.
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