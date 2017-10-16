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В Москве и Махачкале прикрыли "спящую ячейку" ИГИЛ: боевики планировали атаку на молодежный фестиваль

Опубликовано 16.10.17 11:11 В Москве и Махачкале прикрыли "спящую ячейку" ИГИЛ: боевики планировали атаку на молодежный фестиваль

Одной из целей накрытой накануне силовиками в Москве и Махачкале «спящей ячейки» запрещенной в России группировки «Исламское государство» были участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В Дагестане и в Москве силовики провели задержания членов «спящей ячейки» сторонников запрещенного в РФ террористического «Исламского государства» (ИГ). По данным оперативников, они готовили серию терактов в Дагестане, в том числе в отношении участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые в субботу прибыли в столицу республики, выяснил "Коммерсантъ". В операции по ликвидации ячейки террористов, которая проводилась в Москве и Махачкале, участвовали сотрудники ФСБ и МВД.

Источник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) назвал изданию имена двоих ужшкммт из них — Хидирнаби Казуева и Самира Ибрагимова — и добавил, что сотрудники спецслужб не исключают: причастных к подготовке терактов и нападений на силовиков могло быть больше.

При этом все задержанные являются выходцами из Дагестана. По данным силовиков, они уже дают признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ, а также о подготовке ими резонансных террористических актов. Большинство задержанных были разнорабочими на стройке. В ходе допросов они рассказали, где устроили тайники. В первом же были найдены две самодельные бомбы общей мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте.

Еще одно взрывное устройство, мощность которого специалисты оценили в 50 г в тротиловом эквиваленте, было обнаружено на той же стройке в минувшую субботу. Оно также было обезврежено на месте. В конструкции этой бомбы был использован магнит — устройство злоумышленники могли прикрепить к днищу машины или другой металлической поверхности.

Объектами для нападений, по замыслу злоумышленников, должны были стать в том числе и участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Около 50 участников этого форума из трех десятков стран прибыли в Махачкалу в субботу для участия в четырехдневной региональной программе.
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