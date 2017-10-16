 
TOP 10

1 СМИ узнали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

2 ЧП на учениях "Запад-2017": вертолет Ка-52 выстрелил не только в зрителей, но и по складу

3 "Вот скажи мне, американец, в чем сила?": в Лос-Анджелесе состоялся баттл Oxxxymiron vs Dizaster

4 Российский художник Павленский поджег Банк Франции

5 В Доминикане задержали подругу погибшей россиянки

6 Под Воронежем сбежавший из зоопарка медведь убил 87-летнего пенсионера

7 В Москве расстрел бизнесмена попал на видео

8 В Сети опубликовано видео с тайной свадьбы Сати Казановой

9 Смертью актера Дмитрия Марьянова заинтересовался СКР

10 Момент удара молнии в НЛО сняли на ВИДЕО

Новости наших партнеров

Стали известны результаты экспертизы трейлера фильма "Матильда"

Опубликовано 16.10.17 15:51 Стали известны результаты экспертизы трейлера фильма "Матильда"

Специалисты сделали вывод о том, оскорбляет ли лента Алексея Учителя чувства верующих.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России, проведенная экспертиза трейлера фильма Алексея Учителя "Матильда" не выявила оскорбления чувств верующих, равно как и признаков возбуждения розни или вражды.

"Генеральной прокуратурой РФ в связи с поступающими обращениями, в том числе от депутата Госдумы Натальи Поклонской, проведена проверка исполнения законодательства при производстве и выходе в прокат кинофильма "Матильда", - говорится в сообщении. "Проведенная МВД России с участием психологов и лингвистов проверка показала, что в трейлере кинокартины ужшкммт отсутствуют признаки возбуждения ненависти, вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность", -  сказано в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, не было выявлено нарушений законодательства и при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, как и при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения.

"Экспертным советом при Минкультуры России и специалистами Санкт-Петербургского университета исследовано содержание фильма. Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

"В ходе рассмотрения Генеральной прокуратурой обращения депутата Натальи Поклонской о возможных нарушениях законодательства при производстве указанной кинокартины оснований для вмешательства органов прокуратуры не усмотрено", - добавили в ведомстве.
Другие материалы по этой теме

Главный противник фильма "Матильда" с друзьями-наркоманами задушил свою соседку из-за денег - СМИ

Лидер «Христианского государства» оказался судим за убийство, разбой и подделку документов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга