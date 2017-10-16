Стали известны результаты экспертизы трейлера фильма "Матильда"

Специалисты сделали вывод о том, оскорбляет ли лента Алексея Учителя чувства верующих.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России, проведенная экспертиза трейлера фильма Алексея Учителя "Матильда" не выявила оскорбления чувств верующих, равно как и признаков возбуждения розни или вражды.

"Генеральной прокуратурой РФ в связи с поступающими обращениями, в том числе от депутата Госдумы Натальи Поклонской, проведена проверка исполнения законодательства при производстве и выходе в прокат кинофильма "Матильда", - говорится в сообщении. "Проведенная МВД России с участием психологов и лингвистов проверка показала, что в трейлере кинокартины ужшкммт отсутствуют признаки возбуждения ненависти, вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность", - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, не было выявлено нарушений законодательства и при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, как и при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения.

"Экспертным советом при Минкультуры России и специалистами Санкт-Петербургского университета исследовано содержание фильма. Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

"В ходе рассмотрения Генеральной прокуратурой обращения депутата Натальи Поклонской о возможных нарушениях законодательства при производстве указанной кинокартины оснований для вмешательства органов прокуратуры не усмотрено", - добавили в ведомстве.