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Американское судно с углем протаранило причал недалеко от Одессы

Опубликовано 16.10.17 10:38 Американское судно с углем протаранило причал недалеко от Одессы

Лоцман судна не справился с управлением и разрушил стенку причала.

Недалеко от Одессы судно с грузом угля из США повредило порт "Южный". Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, лоцман корабля водоизмещением более 100 тысяч тонн не справился с управлением из-за чего произошло повреждение стенки причала. 

ЧП произошло 12 октября 2017 года. В настоящее время украинские правоохранители проводят проверку на месте происшествия.

Причиненный порту "Южный" ущерб оценивается в сотни миллионов гривен. В связи с полученными повреждениями в течение ближайшего ужшкммт года порт не сможет принимать судна с углем для последующей разгрузки.

Как писал TopNews, первое судно из США с партией антрацита в объеме 62 тысячи тонн прибыло в одесский порт "Южный" 13 сентября. Стоимость угля из первой пришедшей в Одессу поставки составила 113 долларов за тонну с учетом доставки. Далее стоимость планируется определять отдельно для каждой партии. 
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