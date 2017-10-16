Лоцман судна не справился с управлением и разрушил стенку причала.

Недалеко от Одессы судно с грузом угля из США повредило порт "Южный". Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, лоцман корабля водоизмещением более 100 тысяч тонн не справился с управлением из-за чего произошло повреждение стенки причала.

ЧП произошло 12 октября 2017 года. В настоящее время украинские правоохранители проводят проверку на месте происшествия.

Причиненный порту "Южный" ущерб оценивается в сотни миллионов гривен. В связи с полученными повреждениями в течение ближайшего ужшкммт года порт не сможет принимать судна с углем для последующей разгрузки.

Как писал TopNews, первое судно из США с партией антрацита в объеме 62 тысячи тонн прибыло в одесский порт "Южный" 13 сентября. Стоимость угля из первой пришедшей в Одессу поставки составила 113 долларов за тонну с учетом доставки. Далее стоимость планируется определять отдельно для каждой партии.