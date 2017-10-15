Какой сегодня праздник: 15 октября отмечается церковный праздник Киприяна и Устиньи

Сегодня, 15 октября 2017, также отмечается День День работников пищевой промышленности, Всемирный день мытья рук и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 15 октября 2017: Киприян и Устинья

Церковь посвятила день 15 октября трем мученикам - Феоктисту, Иустине и Киприану. Все они пострадали за веру в начале 4 века.

Живший в Антиохии Киприан с детства проявлял способности к языческой философии, и, едва достигнув подходящего возраста, стал жрецом. Ходили слухи о его великой силе, о том, что он удостоился видеть князя тьмы.

Иустина также жила в Антиохии и, как благочестивая христианк, привела ужшкммт к вере во Христа и своих родителей. Однажды ей был очарован Аглаид, и, наслышанный о славе Киприана, он искал у него любовных чар для девушки, но, что бы ни делал жрец, сердце ее было непреклонно. Разочарованный в своем могуществе Киприан обратился в христианство. Покаявшись в церкви, он принял крещение и с большой страстью начал проповедовать, так что вскоре в новую веру перешло множество язычников, и все их капища оказались в епархии Киприана заброшенными.

К тому времени Иустина избравшая монашескую жизнь, стала игуменьей. Бывший жрец и его непокорная жертва встретились на суде язычников, где оба оказались во время жестоких гонений на христиан. Их мучения видел и принял близко к сердцу один из стражей суда - Феокист.

Впечатленный стойкостью мучеников, он открыто сказал, что и сам христианин, и тогда был также казнен. В этот день наши предки старались очиститься от преследований злых духов и дурных наваждений, для чего существовали особые молитвы, причем в них своим покровителем мужчины считали Киприяна, а женщины - Устинью. Если же кто не молился святым заступником в этот день, им легко могли овладеть бесы. Излюбленными их жертвами были те, кто вольно или невольно призывал чертей в порывах гнева, отчаяния, полубезумного состояния - пьяницы, грешники, сквернословы.

Так, про "белую горячку" в народе говорили, что тем, кто пил много хмельного, черти являются наяву, пугая, лишая покоя и сна, не позволяя ни есть, ни пить ничего, кроме вина или водки. Девичьи вечерки на Куприяна были смирными, без баловства, на них под рукоделие заводили печальные песни.

Какой сегодня праздник, 15 октября 2017: День работников пищевой промышленности

День работников пищевой промышленности отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября. В 2017 году праздник выпадает на 15 октября. Его справляют сотрудники пищевой промышленности: пекари, повара и представители смежных профессий, логисты, технологи, инженерно-технические и научные работники.

В этот день проводятся праздничные застолья в кругу коллег. Звучат тосты, пожелания здоровья и успехов в работе. Руководство предприятий награждает лучших сотрудников грамотами, присваивает почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии".

В учреждениях культуры устраиваются торжественные концерты. Праздник был учрежден в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Советская традиция чествования работников пищевой промышленности сохранилась в России до наших дней.

Какой праздник сегодня, 15.10.2017: Всемирный день мытья рук

Всемирный день мытья рук отмечают с 2008 года по инициативе Детского фонда ООН. Его главная цель - привлечь внимание к необходимости этой простой процедуры.

Соблюдение правил личной гигиены является очень важным, ведь большое количество болезней может передаваться через грязные руки. К сожалению, людей, которые правильно моют руки, по-прежнему немного. Согласно статистическим данным ЮНИСЕФ, ежедневно по всему миру от "болезни загрязненных рук" умирает 5 тыс. детей и ежегодно около 1 млн. 500 тыс.

Ученые государственного университета г. Мичиган (США) установили, что только 5% от общего количества мирового населения правильно моют руки. В рамках проведения других исследований было выяснено, что антибактериальное мыло убивает все бактерии, находящиеся на коже человека, включая и полезные.