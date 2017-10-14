 
TOP 10

1 "Такую грязь на нее льют": за погибшую "голую россиянку" вступилась ее сестра

2 В Москве арестовали полицейского, спасшего троих человек от пьяного хулигана с ножом

3 В Минобороны рассказали о создании в США комплексов мгновенного глобального удара против Китая и РФ

4 В России начали действовать новые правила получения водительских прав

5 Эксперты: Китай оставит доллар не у дел

6 СМИ: Тюрин заявил об отсутствии мотива для убийства Вороненкова

7 В Балашихе учительницу уволили за показ школьникам ужастика «Оно» на уроке

8 Режиссер Юрий Быков заявил об уходе из кино из-за сериала "Спящие"

9 "Не беси меня!": ведущий "Время покажет" в эфире Первого канала чуть не избил американского гостя

10 СМИ: родственникам "голой россиянки" выставят $20 тысяч за транспортировку ее тела

Новости наших партнеров

Режиссер Юрий Быков заявил об уходе из кино из-за сериала "Спящие"

Опубликовано 14.10.17 13:15 Режиссер Юрий Быков заявил об уходе из кино из-за сериала "Спящие"

По словам режиссера, лучшие умы страны от него "окончательно отвернулись".

Известный российский режиссер Юрий Быков, снявший, в частности, фильмы "Майор" и "Дурак" объявил о своем уходе из кино из-за последнего сериала "Спящие".

"Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале "Спящие"", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, "мягкость и дезориентированность в моменте" сериала привели к тому, что от него "окончательно отвернулись" лучшие умы ужшкммт страны. При этом режиссер намерен закончить работу над картиной "Завод", которая станет его последним фильмом.

"Мои искренние соболезнования всем поклонникам предыдущих картин", - отметил Быков.

Подписчики режиссера принялись отговаривать его от такого шага.

"Тысячи поддержат вас даже после каких либо ошибок, продолжайте творить хотя бы для нас", - написал Никита Найк.

"Ой, та ну хвааатит. Что за жеманство - вестись на чужое мнение？Вам завтрашнему может быть противен и непонятен сегодняшний Вы. Но это не повод Не Быть. Давайте договоримся, что это был всего лишь эксперимент？*заговорщецки подмигивает*", - отметил Nikolay Multatulin.

"Не ошибается тот кто ничего не делает. На то мы и люди ....", - подчеркнул Дмитрий Пронин.
Другие материалы по этой теме

В эфире "Первого канала" стартует новый криминальный сериал "Спящие"

Тарантино заявил, что уходит из кино

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга