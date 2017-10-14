Режиссер Юрий Быков заявил об уходе из кино из-за сериала "Спящие"

По словам режиссера, лучшие умы страны от него "окончательно отвернулись".

Известный российский режиссер Юрий Быков, снявший, в частности, фильмы "Майор" и "Дурак" объявил о своем уходе из кино из-за последнего сериала "Спящие".

"Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале "Спящие"", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, "мягкость и дезориентированность в моменте" сериала привели к тому, что от него "окончательно отвернулись" лучшие умы ужшкммт страны. При этом режиссер намерен закончить работу над картиной "Завод", которая станет его последним фильмом.

"Мои искренние соболезнования всем поклонникам предыдущих картин", - отметил Быков.

Подписчики режиссера принялись отговаривать его от такого шага.

"Тысячи поддержат вас даже после каких либо ошибок, продолжайте творить хотя бы для нас", - написал Никита Найк.

"Ой, та ну хвааатит. Что за жеманство - вестись на чужое мнение？Вам завтрашнему может быть противен и непонятен сегодняшний Вы. Но это не повод Не Быть. Давайте договоримся, что это был всего лишь эксперимент？*заговорщецки подмигивает*", - отметил Nikolay Multatulin.

"Не ошибается тот кто ничего не делает. На то мы и люди ....", - подчеркнул Дмитрий Пронин.