Покров Пресвятой Богородицы в 2017 году: когда, приметы и обряды

Покров Пресвятой Богородицы 2017: какого числа, традиции и обычаи, история этого дня, что можно и чего нельзя делать - об этом читайте в материале TopNews.

Покров Пресвятой Богородицы в 2017 году

Покров Пресвятой Богородицы отмечается 14 октября 2017 года. Это великий недвунадесятый церковный праздник, приуроченный явлению Божией Матери святому Андрею Юродивому во Влахернском храме Константинополя. В народе этот праздник называют "Покров день".

Покрова Пресвятой Богородицы: история праздника

В 910 году Константинополь осадили враги. Византия вела беспрерывную войну, от которой страдали простые люди, уставшие жить в страхе и голоде. По ночам они собирались в главном храме города - Влахернском - и сообща молились, веря в то, что их мольбы однажды будут ужшкммт услышаны свыше. Однажды, когда в храме было очень много людей, началось наступление врага, и прихожане испугались, что к утру осада будет прорвана.

В числе молящихся были блаженные Андрей и Епифаний. Во время молитвы они увидели, как к ним из-под купола спустилась Дева Мария в сопровождении Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи. Вместе с собравшимися она начала читать молитву, а когда закончила, сняла со своей головы покров и расстелила его над людьми в храме. Невидимый, он стал для них защитой и спасением от врага.На следующее утро стало известно о том, что враги отступили от города.

Явление Богородицы народу стало знаковым для верующих. Рассказы о нем передавались из уст в уста. Люди стали обращаться к Богоматери в своих молитвах, прося о защите и "покрове".

Покров день 2017 года: обычаи и традиции

Все главные обряды в этот день, праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которым она покрыла людей во спасение, проводят женщины - для семьи, для дома, для детей.

Именно на Покров хозяйки первый раз разводят огонь в печи, используя ветки плодовых деревьев. В этот день обязательно пекут блины, которые затем ставят на праздничный стол.

С блинами связан и традиционный народный обряд "запекания углов", который проводится для домового, который, как считается, в день Покрова засыпает. Когда хозяйка испечет первый блин, она делит его на 4 части и раскладывает по 4 углам кухни - это подношение домовому. Если ему сытно, то дома тепло, спокойно и уютно. Также в этот день домовому подносили грибы, а для застолья пекли каравай, которым угощали родственников и соседей.

На покров детей выводили на улицу и на пороге дома обливали водой через решето или сито. Делала это старшая женщина в роду, приговаривая: "Течет-течет водица сквозь решето да сито - все недуги с дитятки (имя) будут смыты!"

Еще делается обряд защиты покровом от всех бед: женщина становится на стул, держа в руках икону Пресвятой Богородицы, - чтобы быть надо всеми близкими, как когда-то Пречистая Дева появилась со своим покровом в воздухе над верующими, собравшимися в храме. Все дети становятся на колени перед ней, и мать произносит следующие слова: «Как Мать Святая Царица Господня всю землю своим покровом накрывает, так и я моих чад (имена) от всякой беды накрою. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Мужчины в этот день утепляют жилище, готовя его к зиме, а чтобы скотина хорошо перезимовала, 14 октября проводится обряд "закармливания": оставляли последние колосья, в конце жатвы срезали их в полном молчании, связывали красными лентами, ставили в красном углу дома, а потом, в Покров, отдавали скотине. Если у вас нет этого самого последнего снопа, тогда 14 октября напоите ваших домашних животных водой с добавлением нескольких капель святой, говоря:

Покров Пресвятой Богородицы: приметы

Начало Покрова всегда знаменовало собой окончание осени и начало зимы.

"На Покров до обеда - осень, а после обеда - уже зима", - говорили люди.

Считалось, что если весело провести Покров, то у девушки жених будет хорош да пригож, и скоро сыщется, а чтобы приманить жениха, надо испечь хлеб и положить на подоконник на ночь.

Чем больше снега выпадет на Покров Пресвятой Богородицы, тем больше свадеб будет сыграно в этом году.

Дует сильный ветер - много будет невест, а если парень познакомится с девушкой на Покров, то быть им женихом и невестой.

Если с утра выскочить на улицу и умыться снегом, сказав: "Покров-покров, покрой землю-матушку снежком, а меня, красну девку, хорошим женишком", то скоро вы познакомитесь с суженым.

Та девушка первой выйдет замуж, которая раньше всех из подруг придет в церковь и поставит свечу Богородице Покровской.

Если на Покров день журавли отлетели - зима будет ранняя и холодная. Если к Покрову дуб и береза облетели полностью - зима не будет яриться, а вот если листья на них остались, то впереди сильные морозы и ветра.

Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет - то и к Катеринину дню (7 декабря) снега не видать.

Если первый снег пройдет до Покрова, то зимы долго ждать.

Какова на Покров погода - такова и зима.