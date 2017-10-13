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Пенелопа Крус обнажилась для мужского журнала

Опубликовано 13.10.17 20:10 Пенелопа Крус обнажилась для мужского журнала

Многочисленные поклонники Крус по всему миру оставили множество восторженных откликов в комментариях к фотографиям.

Пенелопа Крус предстала обнаженной на обложке ноябрьского выпуска британского Esquire. Однако стратегически важные места в кадре были прикрыты синей бархатной тканью. Получилось красиво, стильно и ничуть не пошло. На остальных кадрах из фотосессии звезда была облачена в белый кружевной корсет. 

Многочисленные поклонники Крус по всему миру оставили множество восторженных откликов в комментариях к фотографиям. По ужшкммт мнению многих пользователей, 43-летняя испанская актриса и модель — олицетворение того, как женщина должна выглядеть и преподносить себя в более зрелом возрасте.

Сама же Пенелопа рассказала изданию, как в 18 лет ей предложили сыграть роль в комедийной драме испанского режиссера Бигаса Луны «Ветчина, ветчина». Дело в том, что по сценарию Пенелопа должна была появиться в кадре обнаженной.

«Конечно, я не сильно хотела сниматься в неглиже, но все-таки сделала это. Все уважительно отнеслись к этому, зная, что мне было всего 18 лет», - так Крус ответила на вопрос о том, не боялась ли она участвовать в сексуальных сценах.
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