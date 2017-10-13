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СМИ опубликовали аудиозапись "акустических атак" на посольство США на Кубе

Опубликовано 13.10.17 12:09 СМИ опубликовали аудиозапись "акустических атак" на посольство США на Кубе

США не установили заказчиков "акустической атаки" против дипломатов на Кубе.

В распоряжении The Associated Press оказалась аудиозапись звуков, которые, как предполагается, привели к проблемам со здоровьем у некоторых сотрудников посольства США на Кубе. Прослушивание записи не представляет угрозы для здоровья, отмечает агентство, передает "Дождь".

Происхождение звуков неизвестно. Пострадавшие сотрудники посольстсва США в Гаване говорят, что они были очень громкими. Также неизвестно, есть ли прямая связь между звуками и проблемами со здоровьем у жертв. По данным властей США, «акустические атаки» на Кубе привели у некоторых ужшкммт сотрудников к проблемам со слухом, зрением, координацией и сном.

Запись «акустической атаки» была направлена Военно-морскому флоту США, у которого есть возможности анализировать подобные звуковые сигналы, а также спецслужбам.

Как сообщает РЕН-ТВ, всего в результате атак пострадал 21 сотрудник дипломатического ведомства начиная с ноября 2016 года. Врачи диагностировали у нескольких дипломатов легкие повреждения головного мозга, а также возможные повреждения центральной нервной системы.

Между тем США продолжают расследование предполагаемых "акустических атак" против своих дипломатов на Кубе, но пока не определили, кто за ними стоит, заявила представитель госдепа Хизер Нойерт. Ее слова приводит "Интерфакс".

Ранее в руководитель аппарата администрации США Джон Келли заявил, что Гавана "могла бы добиться прекращения" подобных атак. По словам Нойерт, это заявление означает, что Куба несет ответственность за безопасность на своей территории иностранных дипломатов. Кроме того, в Вашингтоне полагают, что в Гаване располагают более подробной информацией по этому вопросу, нежели считалось до сих пор.
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