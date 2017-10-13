Виторган грубо ответил Чичваркину на слова о Собчак

Евгений Чичваркин призвал Ксению Собчак отказаться от участия в выборах.

Актер Максим Виторган вступился за свою супругу, телеведущую Ксению Собчак, записав ответное матерное видеообращение к бизнесмену Евгению Чичваркину.

«Дорогой Женя Чичваркин. Я, в отличие от тебя, никогда не играл договорных матчей и ждать мне нечего. Поэтому говорю тебе сразу: пошел ты сам ***. Вот и все. GodsavetheQueenи жениха тебе хорошего. Bye!» – заявил Виторган.

Муж Ксении Собчак упомянул договорные матчи, о которых в своем обращении говорил Чичваркин. Бизнесмен объяснял, что 9-10 лет назад согласился на «договорной матч» (вероятно, когда вступил ужшкммт в «Правое дело») и совершил ошибку, уточняет "Сноб".

В недавнем видеообращении Чичваркин попросил Собчак не идти в президенты, поскольку это «легитимизирует» президента России Владимира Путина и «собьет» оппозиционера Алексея Навального. Бизнесмен отметил, что в случае, если Собчак все же решит баллотироваться, он «будет вынужден послать» Собчак и всю ее команду.