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В Иркутской области избили экс-директора школы, уволенную после отказа агитировать в пользу ЕР

Опубликовано 12.10.17 22:11 В Иркутской области избили экс-директора школы, уволенную после отказа агитировать в пользу ЕР

В результате женщина получила травмы шейного отдела позвоночника и спины, у ее отца разбито лицо.

В Иркутской области избили учителя из-за того, что она отказалась агитировать за кандидата от «Единой России» на муниципальных выборах. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на сайт уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерии Лукиной.

Инцидент произошел еще 11 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Как сообщает издание, жертвами нападения стали бывшая директор школы в деревне Балухарь Черемховского района Ксения Антипина ужшкммт и ее муж.

По словам пострадавшей, сначала их машину подрезал Land Rover, потом водитель крупного телосложения вышел из автомобиля, ударил ее отца в лицо, а затем начал избивать ее. 

"Водитель внедорожника попросил остановиться. Отец вышел поговорить — подумал, что к нему претензии, как к водителю. Из машины вышел крупный мужчина и сразу ударил отца в лицо, он упал. Потом подошел ко мне, схватил и стал бить. Он кричал, чтобы я заткнулась и молчала. Мы даже не поняли сначала, какая причина нападения. Сейчас, анализируя произошедшее, я понимаю, откуда ноги растут", — рассказала Ксения Антипина.

В результате женщина получила травмы шейного отдела позвоночника и спины, у ее отца разбито лицо. По мнению бывшего школьного директора, на нее напали, потому что недавно она обратилась за защитой трудовых прав к уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину после того, как ее уволили якобы за отказ агитировать за кандидатов на муниципальных выборах.

Сам Валерий Лукин также связал нападение с обращением педагога к нему за защитой своих трудовых прав. Более того он обратился к руководству ГУ МВД России по Иркутской области с просьбой о проведении объективного расследования указанного инцидента.
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