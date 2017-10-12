Топ-менеджер Евразийского фонда лишился работы за пьяный дебош на борту самолета

Авиадебоширом на рейсе Москва — Нью-Йорк оказался топ-менеджер ЕФСР.

Топ-менеджер Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексей Черекаев устроил драку на борту самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Москвы в Нью-Йорк. Теперь он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей, сообщает РБК.

Накануне источник издания, близкий к авиакомпании, сообщил, что драку устроил Черекаев, возглавляющий проектную группу ЕФСР. В пресс-службе «Аэрофлота» при этом рассказали, что дебошир вел себя неадекватно, и предположили, что он был сильно пьян. По прилету в Нью-Йорк он был передан ужшкммт полиции и ФБР.

В пресс-центре ЕФСР на это заявили, что в связи с информацией в ряде СМИ, касающейся сотрудника ЕФСР Алексея Черекаева, соответствующими службами фонда проводится служебная проверка. По ее результатам СМИ будут проинформированы. На время проведения проверки Черекаев будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В компании топ-менеджера заявили, что Алексей Черекаев отправился в США в служебную командировку и они не располагают информацией о случившемся инциденте. По предварительным данным, причиной буйного поведения стало алкогольное опьянение топ-менеджера. В настоящее время полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство", уточняет Лайф.

Отметим, Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) был создан в 2009 году при участии властей Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Цель фонда — преодоление негативных кризисных последствий, обеспечение долгосрочной устойчивости и содействие интеграции экономик государств — участников фонда. Объём фонда оценивается в 8,5 миллиарда долларов.