Между тем в Госдуме посоветовали Порошенко «не разевать рот» на российский Крым.

Киев готов провести новый референдум по статусу Крыма, заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании ПАСЕ. Его слова приводит РИА Новости.

"Я готов ко всему, к любому варианту, что будет соответствовать украинской конституции. В нашей конституции референдум предусматривается на местном уровне и на общегосударственном, и территориальная целостность, и суверенитет, это то, что подпадает под общегосударственный референдум, это допускается", — сказал Порошенко, отвечая на вопрос британского парламентария Джилиан Черил, которая ужшкммт поинтересовалась, могли бы ОБСЕ, Евросоюз и другие структуры способствовать проведению нового референдума по статусу Крыма.

Однако, по словам Порошенко, говорить о референдуме можно только после "восстановления суверенитета над Крымом".

Тем временем в Госдуме посоветовали Киеву "не разевать рот" на территорию России. Об этом заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова Петра Порошенко на заседании ПАСЕ, его цитирует Лайф.

"Что касается проведения референдума в отдельном регионе согласно Конституции Украины — так пусть в Украине и проводят, а на нашу территорию нечего рот разевать и глаза таращить", — сказал он.

По словам парламентария, украинский президент страдает манией величия, раз позволяет себе подобные высказывания только потому, что оказался на европейской площадке. "Он прекрасно понимает, что завоевать Крым ему не по силам и даже провести на полуострове референдум не по зубам", — заключил Бальбек.