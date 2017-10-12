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Программист рассказал о легком способе взлома iPhone

Опубликовано 12.10.17 09:04 Программист рассказал о легком способе взлома iPhone

Специалист нашел уязвимость "яблочных" смартфонов, позволяющую хакерам получить доступ к данным владельцев гаджетов.

По словам программиста Феликса Краузе, сотрудники Apple не доработали свои культовые смартфоны iPhone, в результате чего миллионы владельцев гаджетов оказались уязвимыми для хакеров: киберпреступники могут без особого труда узнать Apple ID.

Крузе отмечает, что владельцы iPhone привыкли к регулярному появлению уведомлений на экране с просьбой подтвердить учетную запись, и охотно подтверждают ее каждый раз. Однако, по словам программиста, окно для ввода ужшкммт пароля может показать не только App Store, iTunes или iCloud, но и любое постороннее приложение. Тем самым хакеры могут получить доступ к аккаунту пользователя.

Специалист подчеркивает, что исходный код всплывающего окна включает в себя всего лишь 30 строк, поэтому киберпреступники спокойно могут внедрить его в любую программу.

Феликс порекомендовал во избежание взлома попытаться закрыть приложение, требующее ввод пароля. Он отметил, что если данные действительно требуются системе, то окно не закроется, а если приложение используют хакеры, окно просто закроется, пишет ФАН.
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