Российский посол в США потребовал вернуть флаги РФ на дипломатические объекты.

По заявлению представителей американского Госдепартамента, флаги РФ в генконсульстве в Сан-Франциско были сняты представителями властей США. Как пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника американского ведомства, процедуру снятия флагов провели при демонстрации должного уважения к российской государственной символике. Флаги положены на хранение в здании генконсульства.

"Флаги на бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были спущены при демонстрации ужшкммт должного уважения и безопасно хранятся в каждом здании", - заявил собеседник агентства.

Посол РФ в США Анатолий Антонов резко осудил действия американских властей, убравших флаги с ранее захваченных дипобъектов в Вашингтоне и Сан-Франциско российские триколоры и потребовал вернуть флаги на место.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне сняты российские флаги. Ранее эти здания были фактически захвачены властями США. В нарушение норм международного права, двусторонних соглашений и американского законодательства", - цитирует Антонва Life.

Сотрудник внешнеполитического ведомства России расценил действия властей США как крайне недружественные шаги.

"Требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями. Вернуть наши флаги на здания, принадлежащие Российской Федерации. И не допускать подобного впредь", - подчеркнул посол.