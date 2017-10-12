Курс доллара на сегодня, 12 октября 2017: эксперты ждут новый финансовый кризис

Курс валют на сегодня, 12 октября 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 12 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня поднялся на 14,75 копейки и составил 68,5032 рубля, курс доллара на 12 октября 2017, напротив, уменьшился на 15,03 копейки - до 57,921 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг опустилась снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,63 копейки - до 62,683 рубля.

Прогноз курса доллара 2017 в России: мнение эксперта

Знаменитый стратег JPMorgan Марко Коланович заявил о приближении нового мирового финансового кризиса, приметами которого в наши дни ужшкммт являются дефицит ликвидности, высокие темпы инфляции и ломка финансовой системы. По его словам, ситуация повторяет исторический в этом плане 2008-й год.

В JPMorgan пока не могут назвать точной даты наступления Великого кризиса ликвидности, как его окрестили специалисты, но отмечают, что напряженность будет ощущаться в 2018-м, когда ФРС будет сокращать свой раздутый баланс.

По словам эксперта, разворот политики ФРС США к ужесточению может привести к краху рынка, что аналитики считают ироничным явлением, ведь в 2008 году именно политика смягчения помогла спасти рынки от катастрофы.

JPMorgan напоминает, что прошлый мировой финансовый кризис также был вызван крахом ликвидности, а грядущий кризис может быть столь же сокрушительным.