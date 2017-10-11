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"Интриги оперного мира": журналистка "Комсомолки" извинилась за фейк о Хворостовском

Опубликовано 11.10.17 14:23 "Интриги оперного мира": журналистка "Комсомолки" извинилась за фейк о Хворостовском

В "Комсомольской правде" объяснили появление фейковой новости о смерти Хворостовского.

Сотрудник «Комсомольской правды» Елена Бодуэн, опубликовавшая информацию о смерти певца Дмитрия Хворостовского, признала свою ошибку и извинилась перед читателями. Об этом она написала в своем Facebook.

"Хворостовский ЖИВ! Ох, мне конечно очень стыдно про это говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни. Только моя вина. Злой человек опубликовал в Сети, мне подтвердили инсайдеры, а я, как журналист, написала, первый раз в жизни не ужшкммт проверив. Дай Бог, пусть живет долго и счастливо и нашими молитвами. Перед ним и его женой я, конечно же, извинюсь и уж не знаю как заглажу вину", - написала она.

Журналистка подчеркнула, что нельзя в таких вещах полагаться на непроверенную информацию.

"Все камни в этот раз я заслужила. Мне очень стыдно. Но, конечно, самое главное, что он жив. Как мне больно что я сделала больно многим людям, которые этого не заслужили", - резюмировала она.

Издание «Комсомольская правда» принесет официальные извинения Дмитрию Хворостовскому и его семье за то, что ранее распространило сообщение о смерти певца, сообщила ТАСС шеф-редактор сайта издания Олеся Носова.

А по словам другого корреспондента газеты Дмитрия Стешина, сообщение было распространено в СМИ не случайно: кто-то из «оперного мира» решил таким образом навредить певцу.

"Про Хворостовского. Это интриги оперного мира.Слила журналистам ложь вполне конкретная поющая мразь.Сделала это ночью, чтобы инфа разошлась", - написал он в Twitter.
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