Медики сделали Никите Белых, которому стало плохо в ходе суда, укол.

Экс-губернатору Кировской области Никите Белых стало плохо перед началом судебного заседания, на котором планировалось продолжить его допрос, подсудимому вызвали скорую помощь, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.

В четверг Белых должны перевести в больницу при СИЗО. По словам врачей, прибывших по вызову в Пресненский суд Москвы, у Белых подскочило давление, ему сделали укол и разрешили через какое-то время продолжать заседание.

По данных телеграм-канала Mash, у Белых подозрение на бронхиальную ужшкммт астму, но госпитализировать его не стали. Он неоднократно жаловался на состояние своего здоровья и на отсутствие таблеток в СИЗО.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали с поличным в июне 2016 года.