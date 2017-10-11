Рэпер Гнойный возглавит жюри нового вокального шоу на СТС

При этом ведущей нового проекта на телеканале СТС будет Вера Брежнева.

Рэпер Гнойный, победивший в рэп-поединке Оксимирона, станет членом жюри вокального шоу «Успех». Стали известны подробности о первом телевизионном проекте рэпера (Вячеслава Машнова). Исполнитель будет судить баттлы на канале СТС, сообщает «Газета.Ru».

«Если ты талантлив, дружишь с интернетом, популярность придет к тебе сама. Продюсеры используют методы прошлого, которые могут выстрелить, а могут и нет», – заявил музыкант.

По его словам, у продюсеров больше нет монополии на информационное пространство, и в настоящее время ужшкммт все работает по другим законам. Ведущей нового шоу стала певица Вера Брежнева. Имена других членов жюри пока не раскрываются.

В проекте примут участие авторы и исполнители из разных уголков России. Они будут бороться за свое место на эстраде без помощи продюсеров, уточняет телеканал "360".

"Сейчас все работает по другим законам. Прошло время королей эстрады, теперь мы главные", - заявил Гнойный.

Авторы шоу заявили, что обгонят Америку и докажут, что в эпоху интернета суперзвездой можно стать без сотрудничества с известным лейблом.