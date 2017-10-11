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Чемпион СССР по футболу Сергей Пригода умер в Швеции

Опубликовано 11.10.17 13:14 Чемпион СССР по футболу Сергей Пригода умер в Швеции

Бывший защитник сборной СССР и "Торпедо" Сергей Пригода скончался на 60-м году жизни.

Знаменитый отечественный футболист, чемпион и обладатель Кубка СССР в составе московского «Торпедо» Сергей Пригода скончался в Швеции на 60-м году жизни. Тело бывшего спортсмена, а ныне тренера обнаружили в его квартире в городе Векше.

Как пишет "Газета.ру", причины и обстоятельства трагедии пока не сообщаются. Точно не известно также, испытывал ли Пригода серьезные проблемы со здоровьем.

 «Торпедо» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Григорьевича. "Мы скорбим вместе с вами",— говорится в размещенном ужшкммт там же кратком некрологе.

Пригода выступал в составе «Торпедо» с 1976 по 1988 год. Он выиграл с московским коллективом Кубок СССР. Удостаивался приза «За самый красивый гол».

Профессиональную карьеру Пригода завершил в Швеции. В последние годы тренировал ряд местных клубов. В беседе с журналистами футболист признался, что его тянет в Россию, где он хотел бы работать тренером.
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