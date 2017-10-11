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Курс доллара на сегодня, 11 октября 2017: у рубля есть единственный шанс для роста - эксперты

Опубликовано 11.10.17 00:28 Курс доллара на сегодня, 11 октября 2017: у рубля есть единственный шанс для роста - эксперты

Курс валют на сегодня, 11 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 11 октября 2017 был понижен на 24 копейки - до 58,0713 рубля. Курс евро на сегодня опустился на 3 копейки и составил 68,3557 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, рубль сейчас испытывает проблемы. Так, в начале недели в паре с долларом российская валюта поднималась до отметки 58,47, а нефть уже три ужшкммт дня подряд не может уйти выше 57,20. К тому же пессимизму на рынке способствуют агрессивные заявления представителей ОПЕК, а доллар показывает активный рост даже на фоне не самых радужных данных по рынку труда.

"И это в совокупности может давить на рубль в течение ближайших дней. Масла в огонь подливает и продолжающая расти доходность  американских госбумаг. Это делает высокодоходный, но рискованный рубль еще менее привлекательным для спекулянтов", - сказала эксперт.

Афанасьева называет единственной надеждой для рубля сейчас - получение позитивных данных с нефтяного рынка.

"В понедельник Генсек ОПЕК заявил, что видит очевидные признаки перебалансировки нефти. В среду и четверг США опубликуют данные по коммерческим запасам энергоносителя в подземных хранилищах. Если показатель будет падать, это может вернуть веру в Brent и отправить ее в район 58 долл./барр", - сказала она, отметив, что доллар может вернуться в район 57,40 уже через пару дней.
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