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Метеорит 12 октября 2017: пока соцсети гадают куда упадет астероид, NASA готовится изучить ТС 4

Опубликовано 10.10.17 16:17 Метеорит 12 октября 2017: пока соцсети гадают куда упадет астероид, NASA готовится изучить ТС 4

Метеорит летит к Земле 2017, последние новости: столкновение с небесным телом 12 октября предвещают СМИ.

Астероид ТС 4 12 октября 2017 года максимально сблизится с Землей

По словам ученых, перепугавший общественность огромный астероид 2012 ТС4 уже появился на горизонте. Он подлетел к нашей планете на расстояние почти 2 миллиона километров и продолжит свое сближение в ближайшие дни. По словам специалистов, в 8 утра 12 октября 2017 года небесное тело приблизится к Земле на расстояние в 43769 км, тогда как Челябинский метеорит подлетел на расстояние 19,8 км.

Исследователи Пулковской обсерватории не смогут ужшкммт наблюдать за астероидом, так как для них он будет находиться за горизонтом, зато такая возможность представится ученым NASA.

Астероид 2012 ТС 4: траектория полета

По словам специалистов, за астероидом может следовать шлейф камней и пыли, которые могут стать причиной различных явлений.

"Астероид приблизится к Земле и благополучно пройдет мимо. Мы готовимся к сбору данных, чтобы изучить TC4, как и ранее наблюдаемые подобные объекты. Также мы планируем впервые использовать приближение небесного тела для тестирования всемирной сети обнаружения и отслеживания астероидов", - сообщил глава штаба NASA для наблюдательной кампании TC4 Майкл Келли.

Специалисты так же подчеркивают, что астероид 2012 ТС4 не относится к числу потенциально опасных объектов, и 12 октября 2017 года он вряд ли столкнется с Землей.
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