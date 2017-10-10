Эксперт: ПАСЕ ждут проблемы из-за решения РФ не платить взносы

В свою очередь, Валентина Матвиенко заявила, что Россия может признать решения ЕСПЧ нелегитимными.

Спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко заявила о том, что Россия может отказаться признавать легитимными решения ЕСПЧ. По ее словам, это произойдет в случае, если не будут созданы условия для возвращения российской делегации работе в ПАСЕ в 2018 году.

"Естественно. Для нас решения Европейского суда не будут легитимными", - цитируют Матвиенко "Вести".

Матвиенко напомнила, что за избрание судей голосует ПАСЕ.

"И они (ПАСЕ) уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все ужшкммт эти лица не будут для нас легитимными", - сказала спикер Совфеда.

Исполняющий обязанности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Роджер Гейл заявил, что организацию ожидают серьезные проблемы из-за прекращение финансирования Совета Европы со стороны России.

"Россия сообщила, что не внесет деньги, пока ее права в ПАСЕ не будут полностью восстановлены. Это несет беспрецедентные проблемы для организации", - заявил Гейл. Его слова приводит "Европейская правда".

Он отметил, что по этому поводу на 12 октября намечено совместное заседание членов бюро ПАСЕ и Комитета министров Совета Европы.

Как подчеркнул директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, Россия является одним из главных доноров организации, и теперь последней придется рассмотреть коррективы по вопросу финансирования своей деятельности.

"Совету Европы, ПАСЕ предстоит свернуть ряд программ и пересмотреть финансирование деятельности ряда своих структурных подразделений, сократить какое-то количество командировок, оплату помощников и прочих подобных вещей. Конечно, им бы этого делать не хотелось", - цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, в ситуации, когда Россию лишают слова высказать свою позицию, используя площадку ПАСЕ, "было бы странно платить одни из самых больших взносов в эту организацию". Таким образом, политолог уверен, что Россия заняла "вполне справедливую позицию".

"Думаю, что в перспективе, если в ПАСЕ не изменят свои подходы, не вернутся к тем принципам, которые изначально были заложены в уставе этой организации, то и делать нам там нечего", - добавил Мартынов.

Ранее TopNews, писал о том, что Россия не направляет необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ документы с 2016 года, после того, как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и не дали возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. В июне 2017 года стало известно о том, что РФ приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год до полного восстановления полномочий российской делегации. При этом Москва продолжит выполнять обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.