Нобелевскую премию по экономике дали экс-советнику Барака Обамы

Учёный награждён за психологический анализ принятия экономических решений.

Лауреатом Нобелевской премии по экономике в этом году стал американец Ричард Талер "за вклад в исследование поведенческой экономики". Эта научная дисциплина находится на стыке психологии, социологии и маркетинга и изучает влияние различных факторов, в том числе и эмоциональных, на принятие потребителем экономических решений, сообщает Лайф.

В ходе объявления победителя жюри отметило, что Талер построил мост между экономикой и психологией, а именно анализом ужшкммт поведения индивидов при принятии решений, отмечает Лента.ру.

«Его эмпирические выводы и теоретические идеи сыграли важную роль в создании новой, быстро развивающейся области бихевиористской экономики, которая оказала огромное влияние на исследования в области экономики и политики», — подчеркнули представители премии.

Ричарду Талеру 72 года. Он известен по совместной работе с экономическим психологом Даниэлем Канеманом, который за исследования теории рационального выбора был удостоен Нобелевской премии по экономике в 2002 году.

Известно, что к идеям Талера прислушивались экс-президент США Барак Обама и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, а ученый занимал пост советника при Белом Доме и такую же должность при британском правительстве. Засветился Талер и в Голливуде, как нынче модно среди американских чиновников: он снялся в эпизодической роли в фильме «Игра на понижение» об аналитиках, предсказавших мировой экономический кризис незадолго до его начала. В кадре, в компании со знойной красоткой Селеной Гомес, он объяснял, как формируется биржевая паника, добавляет "МК".