 
TOP 10

1 Стала известна реакция Максаковой на обвинения экс-мужа в заказе убийства Вороненкова

2 В Сети появилось видео пленения россиян боевиками ИГИЛ в Сирии

3 В соцсетях раскритиковали Меланью Трамп за слишком откровенный наряд

4 В эфире "Матч ТВ" показали бои детей Кадырова

5 СМИ: новые модели iPhone не смогут работать в России с 2018 года

6 Эксперты оценили шансы столкновения астероида с Землей 12 октября

7 Берлускони подарил Путину на 65-летие пододеяльник ручной работы

8 Рядом с перевалом Дятлова нашли таинственные геоглифы каменного века

9 Уфологи разглядели на Марсе "голову дракона"

10 Белоруссия первой в СНГ запустила свою криптовалюту - талер

Новости наших партнеров

Нобелевскую премию по экономике дали экс-советнику Барака Обамы

Опубликовано 09.10.17 18:24 Нобелевскую премию по экономике дали экс-советнику Барака Обамы

Учёный награждён за психологический анализ принятия экономических решений.

Лауреатом Нобелевской премии по экономике в этом году стал американец Ричард Талер "за вклад в исследование поведенческой экономики". Эта научная дисциплина находится на стыке психологии, социологии и маркетинга и изучает влияние различных факторов, в том числе и эмоциональных, на принятие потребителем экономических решений, сообщает Лайф.

В ходе объявления победителя жюри отметило, что Талер построил мост между экономикой и психологией, а именно анализом ужшкммт поведения индивидов при принятии решений, отмечает Лента.ру.

«Его эмпирические выводы и теоретические идеи сыграли важную роль в создании новой, быстро развивающейся области бихевиористской экономики, которая оказала огромное влияние на исследования в области экономики и политики», — подчеркнули представители премии.

Ричарду Талеру 72 года. Он известен по совместной работе с экономическим психологом Даниэлем Канеманом, который за исследования теории рационального выбора был удостоен Нобелевской премии по экономике в 2002 году.

Известно, что к идеям Талера прислушивались экс-президент США Барак Обама и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, а ученый занимал пост советника при Белом Доме и такую же должность при британском правительстве. Засветился Талер и в Голливуде, как нынче модно среди американских чиновников: он снялся в эпизодической роли в фильме «Игра на понижение» об аналитиках, предсказавших мировой экономический кризис незадолго до его начала. В кадре, в компании со знойной красоткой Селеной Гомес, он объяснял, как формируется биржевая паника, добавляет "МК".
Другие материалы по этой теме

Нобелевскую премию мира вручили за запрещение ядерного оружия

Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга