Ученые нашли на Марсе ключ к зарождению жизни на Земле

Ученые НАСА обнаружили на Марсе найден "колыбель" зарождения жизни на Земле.

Зонд MRO (Mars Reconnaissance Orbiter, в переводе - Марсианский разведывательный спутник) обнаружил в южном полушарии Марса следы отложений, сформировавшихся в результате действия гейзеров на дне теплых механических озер. Это место является самым благоприятным для зарождения жизни на Красной планете, сообщает Мир24 со ссылкой на Nature Communications.

По данным ученых, условия на южном полушарии Марса примерно соответствуют тем, какие были на Земле в начале ее истории – повышенная вулканическая ужшкммт активность и наличие воды. При этом до сих пор причина зарождения жизни на нашей планете не установлена.

Считалось, что первые живые организмы появились в океане. Но последние открытия ученых ставят эту гипотезу под сомнение – это могло произойти на поверхности суши, в озерах и у жерл вулканов и гейзеров. Там наличествовали такие необходимые элементы, как бор, азот и молибден, тогда как в океане их было крайне мало.

Сегодня у Марса нет ни стоячей воды, ни вулканической активности. Ученые предполагают, что эти процессы происходили на Красной планете примерно 3,7 миллиарда лет назад. специалист космического центра NASA в Хьюстоне Пол Нильс считает, что вулканы и стоячая вода на Марсе в древности, вероятно, обеспечивали те же условия для жизни, что и в то время были на Земле, отмечает "Ридус".

Опираясь на данные зондов, ученые предположили, что некогда северное полушарие Красной планеты покрывал океан, периодически замерзавший и оттаивавший. Ученые сделали вывод, что глубокая впадина Эридана в южном полушарии Марса некогда была озером, по размерам примерно сопоставимым с Каспийским морем. На его дне действовали гейзеры. Скопившиеся на дне впадины породы содержали железо, магний и калий – то есть необходимые для зарождения жизни элементы. Это дало возможность исследователям назвать впадину Эридана прототипом «колыбели жизни» на Земле.